لماذا غاب حاج موسى؟

غاب اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى ظهيرة السبت، عن مباراة ودية لِفريقه فينورد روتردام الهولندي.

وخسر نادي فينورد بِنتيجة (1-2) أمام الزائر فريق جينت البلجيكي، ضمن إطار استعدادات الطرفَين للموسم الجديد.

وقال التقني روبن فان بيرسي مدرب فريق فينورد في تصريحات صحفية، إن المهاجم أنيس حاج موسى غائب بِداعي إصابة طفيفة، دون أن يُوضّح نوعيتها.

وأضاف أنه فضّل إبعاد الدولي الجزائري عن مواجهة نادي جينت، تفاديا لِتفاقم الإصابة.

وبِالمقابل، دخل اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان رامز زروقي إلى أرضية الميدان بديلا، عند انطلاق الشوط الثاني.

وتنتظر حاج موسى وزروقي مع فريقهما فينورد روتردام الهولندي مباراة تحضيرية أُخرى، تُجرى أمام نادي نيس الفرنسي (بوداوي وبوعناني) في الـ 26 من جويلية الحالي.