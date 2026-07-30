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لماذا قال نتنياهو إن مضيق هرمز سيفقد أهميته؟

الشروق أونلاين
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لماذا قال نتنياهو إن مضيق هرمز سيفقد أهميته؟

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مضيق هرمز سيفقد أهميته كورقة ضغط تستخدمها إيران بعد الحرب، مشيرا إلى وجود خطط بديلة لنقل الطاقة عبر البحر الأحمر.

وأكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صاحب القرار الأول خلال الحرب مع إيران، نافيا أن يكون قد مارس أي ضغوط على واشنطن لمواصلة المواجهة العسكرية.

وفي مقابلة مع شبكة ABC News، أوضح نتنياهو أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتل أبيب تقوم على تنسيق وثيق، مشيرا إلى أن التحديات التي تفرضها إيران لا تزال قائمة.

في ذات السياق، شكك في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي حقيقي مع طهران، معتبرا أن القيادة الإيرانية تعتمد، بحسب تعبيره، على “المماطلة والمراوغة” في تعاملها مع المجتمع الدولي.

وفي حديثه عن مضيق هرمز، قال نتنياهو إن إيران أصبحت أضعف من أي وقت مضى، لكنه استبعد في الوقت ذاته انهيار النظام الإيراني في المستقبل القريب، رغم مرور خمسة أشهر على الحرب.

وأضاف أن طهران قد لا تتمكن مستقبلا من استخدام المضيق كورقة ضغط على التجارة العالمية، متوقعا أن يفقد مضيق هرمز أهميته الاستراتيجية كوسيلة للابتزاز بعد الحرب، وذلك بفضل مشاريع بديلة لنقل الطاقة عبر البحر الأحمر إلى تل أبيب ومنها إلى البحر المتوسط.

وأشار نتنياهو إلى أن هذه الخطط، في حال تنفيذها، ستسهم في تقليص الاعتماد على مضيق هرمز، والحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

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