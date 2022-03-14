لماذا قلدنا الغرب في اختيار فستان أبيض للعروس؟

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن أسباب اعتماد معظم دول العالم فستانا أبيضا للعروس يوم زفافها، ما يثير التساؤل: لماذا قلدنا نحن الغرب؟

تقول الكاتبة “ميتيا برناتل” في تقريرها: “أغلبية العرائس يخترن الثوب الأبيض يوم زفافهن، وعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ وأصل هذه العادة؛ فإن نشأة هذا التقليد بالنسبة لكثيرين يرتبط بحدث ملكي”.

وأضافت: “في العاشر من فيفري عام 1840 في لندن تزوجت الملكة فيكتوريا من الأمير ألبرت في فستان أبيض من تصميم الفنان ويليام دايس، لكنها لم تكن أول من اختارت هذا النوع من الفساتين؛ فقد تم إدراجها في كتابات مونتين عام 1581، وفي لوحات عصر النهضة أو حتى في أثناء زواج الملكة ماري ستيوارت عام 1558”.

وبحسب ما ذكرت الكاتبة فإن اللون الأبيض في الغرب يرتبط بالنقاء، حيث كشفت أمينة متحف الموضة بباريس أن تطور فستان الزفاف توقف في القرن الـ19 عند اللون الأبيض ليكون شاهدًا نهائيًّا على نقاء العروس وعذريتها.

وعلقت “لوري دي ساجازان”، إحدى مصممات فساتين الزفاف بالقول: “لم يعد الفستان الأبيض اليوم يرمز إلى العذرية، ولكنه فستان يربط العروس بالتقاليد”.

في ذات السياق أشارت برناتل إلى أن الدراسات توصلت إلى أن الاحتفال بالزواج يمثل الاتحاد بين عائلتين ويُعد مناسبة لإظهار الثروة، ولذلك يجب أن يكون فستان العروس جديدًا وفخمًا.

في حين قالت “آن زازو”: “قبل القرن 14 على وجه الخصوص، كان اللون أقل أهمية مقارنة بالمظهر الفاخر لقماش الثوب وجودة النسيج”.

وأوضحت برناتل أن بعض الدول لا تولي أهمية للون مقارنة بنوع القماش والنسيج، وهذا ما يعتبر نقطة مشتركة بين ملابس الزفاف التقليدية حول العالم.

ففي الهند حسبها تكون العروس مزينة بالذهب، وفي المغرب العربي ترتدي ما يصل إلى 7 أزياء أو ما يسمى بـ “التصديرة”.

وفي المكسيك يكون فستان العروس ضخمًا ومتعدد الألوان، وفي المقابل في آسيا يهيمن اللون الأحمر -بوصفه علامة على الرخاء.