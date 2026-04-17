 لماذا لا يجب أن تُترك النفايات في منزلك لأكثر من يوم؟

كشفت نتائج دراسة حديثة أن النفايات المنزلية تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة والمواد العضوية، ما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، وانتشار الأمراض، خاصة إذا تُركت لأكثر من يوم.

وقد تم تحديد عشرات الأنواع من البكتيريا المحتملة الخطورة داخل هذه النفايات، مع إمكانية انتقالها إلى الهواء على شكل جزيئات دقيقة يمكن استنشاقها، وهو ما يشكل خطرا على الجهاز التنفسي وصحة الإنسان بشكل عام، وفق موقع sciencedirect

بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم

تحتوي النفايات المنزلية، خاصة العضوية منها مثل بقايا الطعام، على مواد قابلة للتحلل السريع، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم.

وفقًا لمنظمة منظمة الصحة العالمية، فإن تراكم النفايات داخل المنازل قد يؤدي إلى انتشار كائنات دقيقة ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي.

كما أن تحلل النفايات يسرّع من تكاثر الفطريات، التي قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

جذب الحشرات والقوارض

ترك القمامة داخل المنزل لفترات طويلة يجذب الحشرات مثل الذباب والصراصير، إضافة إلى القوارض كالفئران. هذه الكائنات لا تنقل فقط الأوساخ، بل تُعتبر ناقلا مباشرا للأمراض.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحشرات المنزلية يمكن أن تنقل مسببات أمراض خطيرة مثل التيفوئيد والكوليرا، خاصة في البيئات التي تفتقر إلى إدارة سليمة للنفايات، حسب موقع bgsbigboxservice

تلوث الهواء داخل المنزل

تُعد الأعراض الجسدية مثل الصداع والدوار والغثيان الخفيف من الاستجابات الشائعة للتعرض المطول لمستويات منخفضة من روائح القمامة.

وغالبا ما تنتج هذه الآثار عن نفور الجسم الطبيعي من الرائحة الكريهة، وليس عن تسمم جهازي.

وقد يكون للتعرض المستمر للروائح الكريهة أثر نفسي كبير، مما يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، وانخفاض جودة الحياة.

وقد تعاني الفئات الحساسة، بما في ذلك الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية كالربو، من أعراض أكثر حدة، وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية.

تأثيرات نفسية غير مباشرة

لا يقتصر تأثير النفايات على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد إلى الصحة النفسية. الفوضى والروائح الكريهة داخل المنزل قد تخلق شعورا بعدم الراحة والتوتر. في علم النفس البيئي، يُربط بين البيئة غير النظيفة وزيادة مستويات القلق والانزعاج، مما يؤثر على جودة الحياة اليومية.

خطر التفاعلات الكيميائية والحرائق

بعض النفايات المنزلية قد تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو التفاعل، مثل البطاريات أو بقايا مواد التنظيف.

عند تركها لفترات طويلة، خاصة في أماكن مغلقة، قد يحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى انبعاث غازات سامة أو حتى نشوب حريق، وهو خطر غالبا ما يتم تجاهله.

خطوات لإدارة النفايات

-افصلي النفايات القابلة للتلف، مثل وضع بقايا الطعام في كيس مغلق وتخزينها في الفريزر حتى يوم الجمع، لمنع التحلل وظهور الروائح.

-استخدمي دائما أكياس قمامة متينة حتى لا تتمزق وتنتشر الزبالة.

– تأكدي من أن أغطية النفايات بإحكام لاحتواء أي غازات مطلقة ومنع الآفات من الوصول إلى المحتويات.

-نظفي الحاويات بانتظام بمطهر إذا استمرت الروائح.

-فكري في وضع مزيلات الرائحة الطبيعية مثل بيكربونات الصوديوم أو بقايا القهوة في الأسفل لامتصاص المركبات المتطايرة، بحسب موقع biologyinsights