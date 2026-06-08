يُجمع الخبراء الطبيون على ضرورة توخي الحذر عند تناول نوى المشمش، يكمن الخطر في مُركّب يُسمى الأميغدالين، والذي يُحوّله الجسم إلى مادة السيانيد الكيميائية شديدة السمية.

كما نصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام بذور المشمش لعلاج أي حالة طبية، وقد أصدرت تحذيرات بشأن المنتجات التي تحتوي على مستويات سامة من الأميغدالين.

وتنصح الإدارة المستهلكين بالتوقف عن استخدام بعض منتجات بذور المشمش النيئة والتخلص منها بسبب خطر السيانيد، حسب موقع healthencyclo

لماذا لا يُنصح بتناول نوى المشمش النيئة؟

تحتوي نوى المشمش على كميات كبيرة من الأميغدالين، وهي مادة سامة عند تناولها.

عند تناولها، يتحلل الأميغدالين ليُطلق مادة كيميائية سامة تُسمى السيانيد. يُمكن أن يُسبب التسمم بالسيانيد الصداع والغثيان والقيء والخمول، وفي الحالات الشديدة، قد يُؤدي إلى الوفاة.

قد تظهر هذه الأعراض على البالغين عند تناول ثلاث حبات صغيرة من نوى المشمش النيئة، وعلى الأطفال الصغار عند تناول حبة واحدة صغيرة، وفق موقع sfa.

ماهي أعراض التسمم بالسيانيد؟

تتجلى آثار تناول كميات سامة من الأميغدالين في صورة أعراض التسمم بالسيانيد، والتي تتراوح بين الخفيفة والمهددة للحياة.

قد يكون ظهور الأعراض سريعا، حيث يُضعف السيانيد استخدام الجسم للأكسجين بسرعة.

تشمل الأعراض الأولية للتعرض الحاد القلق والأرق والصداع. غالبا ما يتبع ذلك اضطرابات هضمية، مثل الغثيان والقيء، بالإضافة إلى الضعف والخمول والدوار، بحسب موقع biologyinsights

ماذا تفعل الجرعة العالية؟

الجرعات العالية من الأميغدالين قد تُسبب التسمم الحاد بالسيانيد، والذي قد يُهدد الحياة.

لذلك يجب طلب المساعدة الطبية فورا إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض:

اضطراب في نبضات القلب

تشوش ذهني

ازرقاق لون الجلد

فقدان الوعي

انخفاض ضغط الدم

نوبات صرع

صعوبة في التنفس، وفقا لموقع webmd

هل الطهي يجعلها آمنة؟

الحرارة تقلل محتوى السيانيد بشكل كبير. لقد ثبت أن غلي بذور المشمش المر في الماء لمدة 15 دقيقة يقلل من مستويات السيانيد بنسبة 98٪، وفقا لأبحاث استشهدت بها مركز سلامة الغذاء في هونغ كونغ، حسب موقع scienceinsights

هل يمكن لبذور المشمش أن تساعد في مكافحة السرطان؟

في الماضي، استُخدم الأميغدالين كعلاج مضاد للسرطان في صورته المصنّعة، المعروفة باسم لايتريل. مع ذلك، لا توجد حاليا أي دراسات علمية موثقة تدعم هذا الادعاء.

تشير إحدى النظريات إلى أن الأميغدالين يتحول إلى سيانيد داخل الجسم، مما يساعد بدوره على قتل الخلايا السرطانية وإيقاف أو إبطاء نمو الأورام. إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حظرت استهلاك نوى المشمش لاحتوائها على السيانيد.

كما نفت دراسات حديثة الادعاءات بأن لبذور المشمش خصائص مضادة للسرطان:

أشارت مراجعة نُشرت طبية إلى أن جميع أشكال الأميغدالين قد تُشكل مخاطر صحية بسبب احتمالية التسمم بالسيانيد. وبالتالي، فإن نسبة الفائدة إلى المخاطر لاستخدام لايتريل أو الأميغدالين في علاج السرطان سلبية بشكل قاطع.

كما بحثت دراسة تأثيرات الأميغدالين على نمو خلايا سرطان البروستاتا. أفاد التقرير بأن جرعة 10 ملليغرامات من الأميغدالين لكل ملليلتر أظهرت نشاطا مضادا للأورام بشكل ملحوظ.

مع ذلك، استبعدت معظم الدراسات الادعاءات بأن بذور المشمش والأميغدالين (أو الليتريل) يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان، حسب موقع medicinenet