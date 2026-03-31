لماذا يجب عليك أن تٌرخي ربطة العنق؟

كشفت أبحاث طبية أن الضغط الناتج عن ربطة العنق المشدودة قد يقلل من قدرة الأوعية الدموية الدماغية على التكيف مع التغيرات، ما قد يؤثر على وظائف الدماغ.

كما أثبتت دراسة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أن شدّ ربطة العنق يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يُؤدي إلى الصداع والدوار والغثيان (ويُؤثر سلبا على من يُعانون من مشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم)، بحسب موقع insidehook.

الأساس الفسيولوجي لتأثير ربطة العنق

يكمن الأساس الفسيولوجي لربطة العنق في شبكة الأوعية الدموية المعقدة في الرقبة.

فعندما تضغط ربطة العنق على الشريان السباتي، وهو وعاء دموي رئيسي يغذي الدماغ، قد تعيق تدفق الدم بسلاسة.

هذا الانقباض الوعائي قد يُسهم، مع مرور الوقت، في مشاكل إدراكية ويؤثر على وظائف الدماغ بشكل عام، بحسب موقع uniquetimes.

بيئة خصبة للبكتيريا والجراثيم

ربطات العنق من القطع التي قليلا ما يتم غسلها مقارنة بالملابس الأخرى، ما يجعلها بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا.

دراسة أجراها مستشفى في نيويورك، أشارت إلى أن ربطات العنق لدى الأطباء قد تحمل جراثيم ضارة، مما يزيد من خطر نقل العدوى، خاصة في البيئات الطبية.

كما أن ربطة عنقك معرضة للتلامس مع أسطح وأشياء مختلفة في محيطك، ويمكن للجراثيم أن تنتقل عبر كل شيء تقريبا.

يمكن أن تحمل ربطات العنق أنواعا عديدة من البكتيريا الممرضة، مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، والتي تنقلها بسهولة إلى الآخرين أو الأسطح التي تلامسها، وفقا لموقع stylegoto.

هل تُسبب جحوظ العينين؟

أظهرت دراسة جديدة أن الياقة قد تُعيق تدفق الدم وترفع الضغط داخل العين، وهو عامل الخطر الأكثر شيوعا للإصابة بالجلوكوما.

كما قام الباحثون بقياس ضغط العين لدى 20 رجلا يتمتعون بنظر طبيعي و20 رجلا مصابا بالجلوكوما قبل وأثناء وبعد شد ربطات العنق لمدة 3 دقائق.

يقول الطبيب الأمريكي ريتش: “إذا لم أستطع إدخال إصبعي السبابة بين الرقبة والياقة، فهذا يعني أنها مشدودة”.

كما وجد الباحثون أن ربطات العنق الضيقة تزيد الضغط في عيون ما بين 60% و70% من المرضى، سواء الأصحاء أو المصابين بالجلوكوما، على الأرجح عن طريق تضييق الوريد الوداجي، الذي ينقل الدم من الرأس إلى القلب.

كما أشار الخبراء إلى أن ربطات العنق قد تؤثر على دقة قياسات ضغط العين، مما يُعيق التشخيص والعلاج، بحسب موقع science.

قد تُسبب آلاما في الرقبة والكتفين

عندما تضطر للجلوس لفترات طويلة، تتعرض كتفاك ورقبتك لضغط كبير، وربطات العنق الضيقة تزيد من هذا الضغط.

نشر فريق من الباحثين الكوريين دراسة، خلصوا فيها إلى أن ربطات العنق الضيقة تحد من نطاق حركة الرقبة، مما يؤدي إلى زيادة توتر العضلات في الظهر والرقبة والكتفين.

هل يجب التوقف عن ارتداء ربطة العنق؟

لا يعني ذلك أن ربطة العنق خطيرة بشكل مطلق، بل إن الخطر يرتبط بطريقة الاستخدام.

ارتداؤها بشكل مريح وغير مشدود، مع تجنب استخدامها لفترات طويلة، يقلل من هذه المخاطر.

كما يُنصح بتنظيفها بانتظام، خاصة لمن يعملون في بيئات حساسة كالمستشفيات.

لكن الخيار الأمثل هو ربطات العنق المزودة بمشبك، فهي تمنحك نفس الأناقة دون خطر الضيق حول الرقبة.

أما إذا كنت من محبي ربطات العنق التقليدية، فلا داعي للقلق، كل ما عليك فعله هو تخفيف ربطة عنقك.

بعد الانتهاء من ربط ربطة عنقك، ضع إصبعك بين رقبتك والعقدة، إذا دخل إصبعك بسهولة، فلا داعي للقلق، فربطة عنقك ليست مشدودة للغاية، أما إذا لم يدخل إصبعك بين ربطة العنق والرقبة، فعليك تخفيفها قليلا، وفق موقع drpetcha.