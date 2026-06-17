لماذا يحصل الآخرون على الوظائف أسرع منك؟

يعتقد كثير من الباحثين عن عمل أن الحصول على وظيفة يعتمد فقط على الكفاءة أو الشهادة، لكن الواقع أكثر تعقيدا. فهناك عوامل تتعلق بطريقة البحث عن العمل، وسرعة التقديم، وبناء العلاقات المهنية.

ووفقا لإحدى الدراسات، فإن انخفاض فرص التوظيف مع مرور الوقت لا يرجع كله إلى سلوك أصحاب العمل، بل أيضا إلى عوامل أخرى مثل تآكل بعض المهارات، وضعف العلاقات المهنية، وتراجع جودة أو دقة استهداف الوظائف المناسبة مع استمرار البحث لفترات طويلة، وفق موقع cepr

التقدم للوظائف في وقت مبكر

تشير الأبحاث إلى أن الوظائف تجذب العدد الأكبر من الطلبات خلال الأيام الأولى من نشرها، ما يمنح المتقدمين الأوائل فرصة أكبر للظهور أمام مسؤولي التوظيف. كما أظهرت دراسة حديثة أن سرعة الاستجابة لرسائل أص

حاب العمل تزيد من احتمالية التوظيف بشكل ملحوظ، لأن السرعة تُفسَّر على أنها مؤشر على الجدية والالتزام.

السيرة الذاتية أكثر توافقا مع أنظمة الفرز الإلكتروني

أصبحت العديد من الشركات تستخدم أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) لفرز السير الذاتية قبل أن يطلع عليها أي موظف.

لذلك قد يمتلك شخصان المهارات نفسها تقريبا، لكن أحدهما يحصل على مقابلة عمل لأن سيرته تحتوي الكلمات المفتاحية المطلوبة وتستخدم تنسيقا يسهل قراءته آليا، حسب موقع arxiv

الاعتماد على العلاقات المهنية

يركز كثير من الباحثين عن العمل على إرسال عشرات الطلبات يوميا، بينما يعتمد آخرون على بناء شبكة علاقات مهنية.

وتشير تقارير عديدة إلى أن الإحالات الشخصية والتوصيات المهنية تزيد فرص الوصول إلى المقابلات مقارنة بالتقديم التقليدي عبر الإنترنت.

مهارات مطلوبة أكثر في السوق

في بعض القطاعات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، أصبحت الشركات تركز على المهارات العملية أكثر من المؤهلات الرسمية.

وعندما يمتلك المرشح مهارات نادرة أو مطلوبة بشدة، غالبا ما يتم توظيفه بسرعة أكبر من غيره.

استهداف الوظائف المناسبة

أظهرت أبحاث اقتصادية أن فرص التوظيف لا تعتمد فقط على كفاءة الفرد، بل أيضا على مدى توافق مهاراته مع الوظيفة المحددة مقارنة ببقية المتقدمين.

فقد يكون المرشح ممتازا، لكنه يتنافس على وظيفة لا تناسب خبراته بالشكل الأمثل، وفق موقع papers

تقديم دليل واضح على الانجازات

يلفت أصحاب العمل انتباههم إلى المرشحين الذين يعرضون نتائج ملموسة مثل زيادة المبيعات أو تحسين الأداء أو إدارة مشاريع ناجحة، بدل الاكتفاء بسرد المسؤوليات الوظيفية.

فالإنجازات القابلة للقياس تمنح أصحاب العمل ثقة أكبر في قدرة المرشح على تحقيق نتائج مشابهة مستقبلا، بحسب موقع economictimes

أكثر مرونة في البحث عن الفرص

في سوق العمل الحالي، قد يؤدي التمسك الصارم بوظيفة أو مجال محدد إلى إطالة مدة البحث.

وتشير تقارير حديثة إلى أن المرشحين الذين يتمتعون بالمرونة ويقبلون فرصا قريبة من تخصصهم أو يبرزون مهارات قابلة للنقل يجدون وظائف أسرع من غيرهم، وفقا لموقع apnews

طول فترة البحث لا تعني وجود مشكلة

تشير الدراسات إلى أن مدة البحث عن وظيفة تتأثر أيضا بعوامل خارج سيطرة الفرد، مثل الوضع الاقتصادي، وعدد الوظائف المتاحة في القطاع المستهدف، والمنافسة في المنطقة الجغرافية، وحتى التغيرات الموسمية في التوظيف.

لذلك فإن بقاء الشخص عدة أشهر دون عمل لا يُعد بالضرورة مؤشرا على ضعف مؤهلاته، بل قد يعكس ظروفا سوقية مؤقتة لا علاقة لها بقدراته الحقيقية.

وقد أوضحت أبحاث سوق العمل أن فترات البطالة تختلف بشكل كبير بين الأفراد تبعا للظروف الاقتصادية العامة وليس فقط للخصائص الشخصية للباحث عن العمل، بحسب موقع ilo