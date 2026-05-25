لمّا يتعرّض العريس للسرقة في حفل زفافه!

تعرّض اللاعب الدولي السعودي لِكرة القدم سعود عبد الحميد للسرقة بِهولندا، حيث نظّم هناك حفل الزفاف.

وسُرقت بعض الأغراض للاعب سعود عبد الحميد بِالعاصمة أمستردام، بينها جواز السفر. وهو ما أخّر عودته إلى بلاده، والالتحاق بِمنتخب “الأخضر” استعدادا لِخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وقال اتحاد الكرة السعودي في بيان له نشره، الإثنين، إنه يُنسّق مع سفارة بلاده بِهولندا، لِتحييد هذا المشكل، وانضمام مدافع نادي لونس الفرنسي إلى معسكر منتخب “الأخضر”.

ويحمل سعود عبد الحميد في جعبته 53 مباراة دولية مع المنتخب السعودي منذ 2019، وسجّل هدفا.

وفي الموسم الحالي، ترك سعود عبد الحميد انطباعا حسنا بِزي نادي لونس، حيث خاض 25 مباراة من أصل 34 مواجهة في بطولة فرنسا. وأمضى هدفَين، ووزّع 5 تمريرات حاسمة. مساهما في إحراز الفريق للمركز الثاني، المُؤهّل إلى دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.