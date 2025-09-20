“لن نكون حريصين على حياتهم”.. القسام تنشر “صورة وداعية” لـ47 أسيرا صهيونيا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح السبت، صورة جماعية للأسرى الصهيانة الذين ما زالوا محتجزين لديها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وجاء في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للقسام قالت فيه إنه “بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيرال زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة”.

وأرفقت الكتائب الصور بتعليق كتب باللغتين العربية والعبرية نصه “بسبب تعنت نتنياهو وخضوع (رئيس الأركان إيال) زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة”.

وكانت القسام قد حذّرت في بيان أصدرته، الخميس، عقب بدء العملية البرية الصهيونية في مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر، من أن مصير الأسرى الصهاينة سيكون “كمصير رون أراد” إذا ما استمرت عمليات القتل والتصعيد.

وشددت الكتائب على أن “بدء العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنهم لن يحصلوا على أي أسير كان حيا أو ميتا، وسيكون مصيرهم جميعا مجهولا كمصير رون أراد”.

وأضافت “كتائب القسام” في بيان عسكري: “نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال جنودكم إلى القبور”.

وأضاف البيان “أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميزة لمجاهدينا وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا”.

وحذرت الكتائب من المصير الذي ينتظر أسرى الاحتلال في قطاع غزة وقالت “إن أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حيّ ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير (رون أراد)”.

من هو رون أراد؟

رون آراد هو طيار صهيوني ولد عام 1958، اختفى في لبنان عام 1986 حين خرج في مهمة لاستهداف مقاتلين هناك، ووقع أسيرا بيد حركة أمل ثم حزب الله، ولم يظهر له أثر.

تضاربت الروايات كثيرا بشأنه، وأجرى الكيان الصهيوني عدة تحقيقات من أجل الوصول إليه، توصل معظمها إلى نتائج متشابهة تتعلق بوفاته، لكنها اختلفت في تاريخ الوفاة.