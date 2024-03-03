لهذا لا يجب أن تفرط في تناول الزلابية؟

تفرط العائلات الجزائرية في شهر رمضان في تناول الحلويات المعسّلة، وعلى رأسها الزلابية، دون الالتفات إلى مخاطرها الصحية التي قد تؤدي إلى أمراض قاتلة.

فاحتواء هذه الحلوى التي يعشقها الجزائريون كثيرا على مواد غير صحية، وطهيها في زيت مكرر، وتعريضها للسكر المركز، أو العسل، يجعلها خطيرة جدا.

في هذا المقال، سنتعرف عن الأسباب التي تدفعك لعدم تناول الزلابية بشكل مفرط.

ما الذي يجعل الزلابية خطيرة؟

-تحتوي الزلابية على ثلاث مكونات منبوذة في علم التغذية وهي القمح الابيض المكرر(الفرينة)، والزيت النباتي المصنع، والسكر المركز،أو”العسيلة” وبعض الملونات الغذائية.

– يسبب الدقيق الابيض ارتفاع السكر في الدم والإصابة بأمراض القلب وزيادة معدل الالتهاب في الجسم وزيادة الوزن والإصابة بالسمنة والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كما يتسبب في مشكلات الهضم والتهاب القولون وخطر الإصابة بالسرطان.

– اتحاد القمح مع الزيت في درجة حرارة عالية يشكل مادة الاكريلاميد، وهي من المواد المسرطنة المضرة والمعروفة عالميا.

ماهي مادة الاكريلاميد؟

هي مركب كيميائي يتكون بشكل طبيعي في مجموعة كبيرة من الأطعمة عند طهيها، وعند بلوغ درجة الحرارة 120 درجة، وفقا لما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ما هي مخاطر استخدام زيت القلي؟

– يعتمد صنع زيت القلي على الدهون غير الصحية بشكل أساسي، والتي تسبب ارتفاع مستويات الكولسترول الضار في الدم، ومخاطر انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

– نوعية الزيت يمكن أن تسهم في زيادة فرص الإصابة بهذه الأمراض، حيث إن هناك أنواع زيت قلي غير جيدة ولم يتم تصفيتها لتصبح بالمواصفات الصحية السليمة.

– الإفراط في استخدامه يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسمنة، حيث تمتص الأطعمة المقلية كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير وتكدس الدهون في مناطق مختلفة بالجسم.

– تحتوي أغلب أنواع الزيوت على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

هذه الأحماض يمكن أن تسرع من الإصابة بالسرطانات على عكس أحماض الأوميغا 3 التي تحمي الجسم من السرطان والتي تتوفر في زيت الزيتون.

– تكرار استخدام زيت القلي يؤدي لحدوث عملية التأكسد وإطلاق الجذور الحرة، والتي تعد أحد أهم أسباب الإصابة بمرض السرطان.

– نظرا لاستخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات في الممارسات الزراعية، فيمكن أن يؤثر ذلك على زيت الذرة الذي يستخدم في القلي مما يزيد من فرص إصابة الكبد بمشكلات صحية.

– يؤثر على وظائف الكلى وإحداث الخلل فيها، ويمكن أن تسبب الإصابة بالفشل الكلوي الذي يُعد من الأمراض الخطيرة.

– تعرض الزيوت النباتية لدرجة حرارة القلي المرتفعة تتحول من زيوت غير مشبعة إلى زيوت مشبعة، وفي هذه الحالة تصبح ضارة جدا بالصحة وترفع مستويات السكر في الدم، بحسب موقع webteb.

طرق الوقاية من أضرار من الزلابية

للتقليل من خطر التعرض للأضرار السابقة عند تناول الزلابية، يجب:

– تجنب تناولها من المصادر المجهولة.

– يفضل تحضيرها في المنزل، لإعدادها بطرق ومواد صحية وآمنة.

– تجنب استخدام زيت قلي الزلابية أكثر من مرة.

– عدم الإفراط في تناولها، لتجنب الإصابة بمرض السكري.

– ينصح بعدم تناولها عقب الطعام مباشرة أو قبل الخلود للنوم، لتجنب الإصابة بمشاكل في المعدة، بحسب موقع elconsolto.