لهذه الأسباب تغضب الجماهير الجزائرية من تصريحاتي

قال إن محرز لاعب مؤثر.. كابتن مصر السابق أحمد حسن:

تحدث عميد اللاعبين المصريين، الكابتن أحمد حسن، عن النجمين المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، مهاجم نادي الأهلي السعودي، حيث قال عنهما في تصريحات صحفية: “هما نجمان كبيران، لكنني أفضّل أن أتحدث عن المنتخبين المصري والجزائري، لأن كرة القدم لعبة جماعية وليست لعبة فردية”.

وواصل متحدثا لموقع “وين وين القطري”: “رياض محرز لاعب مؤثر، ولكن هذا الأخير لديه مجموعة أخرى من اللاعبين المميزين والكبار، وصلاح نفس الشيء لاعب مهم، ولكن أنا دائمًا أؤمن بأن كرة القدم لعبة جماعية، محرز وصلاح نجوم؛ لكن بدون الجماعة، أعتقد أن المنتخبين سيواجهان مشكلة، المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة يعتمد على اللعب الجماعي مع المدرب جمال بلماضي، وفاز بكأس أمم إفريقيا 2019، ممكن أنه تعثر قليلًا مؤخرًا، لكنه استطاع بناء منتخب جديد”.

وأشار إلى أن مدرب الخضر بلماضي اختار مواجهة منتخب “الفراعنة”؛ لأنه يبحث عن مواجهة منافسين في المستوى العالي وأمام منتخب قوي حتى يتعرف على قدرات فريقه أمام المنتخبات الكبيرة، وأوضح نجم “الفراعنة” السابق، أن بلماضي يعلم سواء عندما كان لاعبًا أو حاليًا بكونه مدربًا أن مواجهة مصر دائمًا تكون قوية وفيها ندية، ولها طابع خاص من ناحية الضغوط النفسية.

وأنهى حديثه قائلا: “الجماهير الجزائرية تغضب مني، عندما أصرح وأقول أنا فزت وتغلبت على الجزائر، إنهم يقفون عند السلبيات، ويتركون كل الإيجابيات التي أتحدث بها عن الجزائر، أنا أكن كل الاحترام للكرة الجزائرية وللمنتخب الجزائري، لكن من المفروض أن تأخذ الناس الجانب الإيجابي والسلبي من كلامي وليس الجانب السلبي فقط، وأتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا القادمة”.