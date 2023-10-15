“محاربو الصحراء” يتحدّون الفراعنة.. بذكريات ملحمة أم درمان

الجزائر - مصر.. عصر الإثنين (سا 17.00) بمدينة العين الإماراتية

يتطلع ” محاربي الصحراء” لاستعادة ذكريات “ملحمة أم درمان”، عندما يواجهون المنتخب المصري، عصر الإثنين، بداية من الساعة الخامسة، بـ ” استاد هزاع بن زايد بمدينة العين” الإماراتية، في ثاني ودية يخوضها المنتخبان، ضمن استعداداتهما لتصفيات مونديال 2026 المقرر انطلاقتها شهر نوفمبر القادم، وكذا نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بعدما حقق انتصارا عريضا الخميس الماضي بالنتيجة والأداء (5 ـ 1) على حساب منتخب الرأس الأخضر في المباراة الودية الأولى بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يسعى المنتخب الوطني تأكيد تفوقه على كبار القارة، من خلال الفوز في الودية الثانية التي ستجمعه بمنتخب الفراعنة، وهذه المرة على ميدان وبلد محايد.

وتعتبر مباراة اليوم واحدة من أهم المباريات بالنسبة للمدرب الوطني جمال بلماضي، قبل “كان” كوت ديفوار مطلع العام القادم، باعتبارها مقياسا حقيقيا وهذا بالنظر لقوة المنافس وقيمته على الصعيد الإفريقي والعالمي، وضمه النجم الأول لنادي ليفربول الأنجليزي محمد صلاح.

وكان الناخب الوطني أكد دائما أنه يريد مقارعة أقوى المنتخبات الإفريقية من أجل التطور ورفع مستوى المنتخب الوطني، الذي عرف تغييرات كثيرة وهو بصدد العودة تدريجيا إلى مستواه السابق.

وكانت المباراة الودية الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر أفضل تحضيرا بالنسبة للعناصر الوطنية قبل مواجهة الفراعنة الخاصة، التي تتسم دائما بالندية، سواء تعلق الأمر بمباراة ودية أو رسمية.

وعلى غرار مباراة الرأس الأخضر، ينتظر أن يدفع الناخب الوطني بالتشكيلة المثالية وبأحسن العناصر التي يملكها، وهذا بحثا عن تقديم أفضل مردود ممكن وتحقيق فوز مقنع، وهذا حسب تصريحات بلماضي الأخيرة عندما أكد أنه يدخل كل المباريات بنية الفوز.

في ذات السياق، حسم المدرب الوطني أمور التشكيلة، أمس، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها رفقاء حسام عوار على أرضية ميدان “استاد هزاع بن زايد”، والتي عرفت مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم آخر الوافدين ياسر لعروسي، ظهير نادي شيفيلد يونايتد الأنجليزي، الذي كان التحق الخميس بصفوف المنتخب الوطني بعد ترسيم تغيير جنسيته الرياضية من أجل اللعب لصالح الجزائر.

ومقارنة بـ11 محاربا الذين كان زج بهم في مباراة الخميس الماضي، يرتقب أن تعرف قائمة اليوم المعنية بمواجهة مصر بعض التغييرات الطفيفة، مثلما هو الأمر بالنسبة للخطة التاكتيكية التي ستتماشى مع نوعية المنافس.

في ذات الشأن، ينتظر أن يدعم بلماضي الدفاع ووسط الميدان على حساب الهجوم، حيث من المفروض أن يستعيد “المقاتل” سفيان فيغولي مكانته في التشكيلة الأساسية في وقت سيعتمد في الهجوم على ثلاثة مهاجمين مقارنة بالمباراة الأخيرة التي لعب فيها الخضر بأربعة مهاجمين صرحين.

يذكر أن هذه الودية ستكون المباراة الودية الرابعة بين المنتخبين، حيث سبق للجزائر الفوز في مناسبتين فيما انتهت مباراة بالتعادل. علما وأن آخر مواجهة بين المنتخبين كانت انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله وذلك برسم منافسات كأس العرب التي توجت بها الجزائر بقطر.

محمد صلاح ورياض محرز.. مواجهة في مواجهة

يتجدد اليوم، بمناسبة المباراة الودية بين المنتخب الوطني نظيره المصري، التنافس الكروي ما بين النجمين العربيين والعالميين، قائد الخضر رياض محرز وقائد الفراعنة محمد صلاح، في أول مواجهة مباشرة بينهما على مستوى المنتخبات بعدما كان الصراع بينهما سابقا مقتصرا على مستوى النادي في الدوري الانجليزي في لقاءات ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وينتظر أن تسلط الأضواء في مباراة الإثنين على رياض محرز ومحمد صلاح، باعتبارهما قائدا منتخبيهما، وهذا في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها كلاهما.

بن رحمة: سليماني أخي والمنتخب المصري ليس صلاح فقط

أغلق الدولي الجزائري اسماعيل بن رحمة باب التأويلات بخصوص لقطة ضربة الجزاء التي أراد تسديدها لكن اسلام سليماني خطفها منه وطالب بتسديدها.

وفي حديث له مع قناة “أون تايم سبور” المصرية خلال التدريبات التي جرت بالإمارات، قال بن رحمة “لا يوجد أي مشاكل مع اسلام سليماني حول ضربة الجزاء، إنه أخي إنه فعلا أخي الأكبر”.

وأضاف بن رحمة “ستكون مباراة هامة وسنلاقي منتخب مصر الكبير، المباراة ستكون رائعة هي في النهاية مباراة ودية لكن أتمنى أن نفوز باللقاء، وأن تكون الروح الرياضية سائدة”.

وتحدث نجم ويست هام عن حظوظ الخضر خلال “الكان” المقبل، قائلا “نحن مستعدين لكأس إفريقيا، نلعب ضد فرق كبيرة بحجم السنغال ومصر، لنقيم أنفسنا جيدا ونكون جاهزين للمحفل القاري”.

وختم حديثه عن نجم ليفربول محمد صلاح قائلا: “محمد صلاح أفضل لاعب في المنتخب المصري، ومن بين الأفضل في الدوري الإنجليزي، لكن المنتخب المصري يعج بالنجوم، والأكيد سيقدمون الأفضل”.

مروان عطية: اختبار الخضر مفيد جدا وسنقدم الأفضل للفوز بالمواجهة

أعرب مروان عطية لاعب منتخب مصر عن سعادته بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري، مؤكدا جاهزيته ولاعبيه للمباراة أمسية اليوم، استعدادا للتحديات المقبلة أبرزها كأس إفريقيا للأمم والتي ستقام مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

قال مروان عطية في تصريح لقناة “أبو ظبي” الإمارتية: “المعسكر مر بطريقة جيدة، لعبنا مباراة صعبة أمام زامبيا، وحاليا نركز على مباراة الجزائر، التي تمثل الامتحان الأقوى خلال هذا التربص”.

كما أضاف مروان عطية: ” الخضر منافس قوي جدا ومحترم، واللقاء سيكون داربي بين الجزائر ومصر وسيكون حتما مشرف، خاصة مع الظروف المحيطة والتنظيم الجيد في مدينة العين الإماراتية”.

وختم عطية كلامه قائلا: “أتمنى أن تمر المباراة بشكل جيد بين الإخوة والتي حتما ستكون مفيدة لنا ولمنتخب الجزائر، من أجل التحضير بصفة جيدة للهدف الحقيقي وهو كأس إفريقيا للأمم”.