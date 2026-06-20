لهذه الأسباب جددت “الفاف” عقد بيتكوفيتش قبل المونديال

لغة الأرقام تحرج المنتقدين وتفرض منطق الاستقرار في بيت "الخضر"

تحولت الخسارة الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح المونديال إلى منصة لإطلاق أحكام قاسية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، لتصل إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، حيث سارع البعض إلى فتح النار على قرار تجديد عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حتى عام 2028، واصفين التوقيت بـ”الخطأ الاستراتيجي”. غير أن قراءة هادئة وموضوعية في كواليس القرار تكشف أن خطوة الهيئة الفيدرالية لم تكن وليدة العاطفة، بل استندت إلى معايير احترافية صارمة ومنطق رياضي واقتصادي مدروس.

أول الدوافع وأقواها لتجديد الثقة في التقني البوسني هو التزامه التام بالبند التعاقدي الأول للفترة (2024-2026)، حيث نجح في تحقيق الأهداف المسطرة بنسبة مئة بالمئة، متمثلة في قيادة “المحاربين” إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 واقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 2026. ومن المنظور الإداري، فإن حرمان مدرب حقق كل ما طُلب منه من الأمان الوظيفي قبل منافسة كبرى يُعد طعناً في مصداقية الاتحادية، ومخاطرة بضرب استقرار غرف الملابس في وقت يحتاج فيه اللاعبون إلى أعلى درجات التركيز.

علاوة عن ذلك، يتحدث التقييم الرقمي لبيتكوفيتش بلغة الأرقام التي لا تكذب، فخلال 28 مواجهة قاد فيها الخضر، حقق 21 انتصاراً، و4 تعادلات، مقابل 3 هزائم فقط، وهي حصيلة تترجم نسبة نجاح خارقة بلغت 75%. كما أن معدل النقاط المحققة في التصفيات المونديالية والذي بلغ 2.40 نقطة في المباراة الواحدة، يُصنف كأفضل معدل فني تسجله النخبة الوطنية منذ سنوات طويلة جداً، مما يؤكد أن الرجل بنى توليفة هجومية متماسكة قادرة على الانتصار بانتظام.

أما من زاوية التوقيت، فإن ذكاء “الفاف” تجسد في استباق المونديال لحماية المنتخب من سيناريوهين أحلاهما مر؛ ففي حال تألق “الخضر”، كانت أسهم بيتكوفيتش سترتفع جنونياً في بورصة المدربين، مما يجعله صيداً سهلاً لعروض مغرية من اتحادات وأندية عالمية، وتصبح “الفاف” حينها مجبرة على “الركض وراءه” أو البحث عن بديل في وقت ضيق. أما الخسارة أمام بطل العالم، فهي كبوة منطقية لا تنسف عمل سنتين من البناء التكتيكي والمقاييس التصاعدية.

إن تجديد عقد بيتكوفيتش هو استثمار في الاستقرار واستمرار للمشروع الرياضي، والزوبعة التي تلت لقاء الأرجنتين تخفي وراءها خلفيات لا علاقة لها بحقيقة الميدان، لأن مصير “المحاربين” لا يزال بأيديهم للرد في مباراتي الأردن والنمسا.