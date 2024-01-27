لهذه الأسباب غاب غويري عن نهائيات “كان كوت ديفوار”

"الفاف" برّرت غيابه بتعرضه لإصابة

تواجد الدولي الجزائري، أمين غويري، في قائمة فريقه ستاد رين الفرنسي التي واجهت أولمبيك ليون، سهرة الجمعة، لحساب الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز رفقاء الدولي الجزائري بنتيجة 3 مقابل 3، وكان غويري قد غادر تربص المنتخب الجزائري قبل أسبوعين من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2024، حيث أرجع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حينها سبب رحيل اللاعب إلى معاناته من إصابة في الركبة.

وأثير جدل كبير في الجزائر بعد مغادرة أمين غويري تربص “الخضر”، خاصةً بعد تصريحات جمال بلماضي، حين قال إنه لم يكن يعلم بإصابة اللاعب قبل بداية المعسكر وفوجئ بمراسلة نادي رين التي أكد فيها أن اللاعب يعاني فعلًا من إصابة تستوجب راحة لبضعة أسابيع.

وقالت بعض المصادر الصحفية في الجزائر حينها، إن غويري تظاهر بالإصابة بعدما علم أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري خلال كأس أمم إفريقيا، وأن بلماضي فضّل عليه يوسف بلايلي العائد مؤخرًا بعد فترة من الغياب لأسباب فنية.

وكشف موقع “وين وين” عن السبب الحقيقي الذي جعل أمين غويري يغادر تربص المنتخب الجزائري ويعود إلى ناديه ستاد رين عشية تنقل وفد “الخضر” إلى العاصمة الطوغولية لومي، للدخول في تربص مطوّل قبل دخول غمار كأس إفريقيا 2024.

وقال المصدر، إن غويري غادر التربص بسبب خلاف حاد مع أحد أعضاء الطاقم الفني في المنتخب الجزائري خلال المعسكر الداخلي بسيدي موسى، مشيرًا إلى أن هذا العضو مقرب للغاية من المدرب الرئيسي بلماضي، وهو ما تسبّب في غضب كبير للاعب، ليقرر بعدها حزم أمتعته والعودة إلى فرنسا، والتفريط في المشاركة ببطولة بحجم كأس أمم إفريقيا.

وحاول الاتحاد الجزائري بعدها احتواء الوضع سريعًا، حتى لا تحدث انقسامات داخل المنتخب، فقرر إعلان مغادرة اللاعب إلى ناديه بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

ظل صاحب الـ23 عامًا بعيدًا عن الملاعب منذ قرار مغادرته معسكر منتخب الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، حيث لم يشارك في مباريات فريقه الفرنسي الأخيرة، أمام غينغامب في كأس فرنسا ثم أمام نيس بمسابقة الدوري الفرنسي، كما غاب عن آخر مواجهة أمام مارسيليا في مسابقة الكأس.

وبعد 26 يومًا، قرر مدرب ستاد رين، جوليان ستيفان، استدعاء لاعب نيس السابق ليكون ضمن قائمة مواجهة أولمبيك ليون، ما يعني أن اللاعب جاهز تمامًا من أجل اللعب، بينما يبقى أمر مشاركته من عدمها بيد المدرب.