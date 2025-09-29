“لوجيترانس” تستثمر 12 مليار دينار لتوسيع أسطول النقل الوطني

أعلن سالم صالحي، الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس”، اليوم الإثنين، أن الشركة تعتزم اقتناء 400 مقطورة مكونة من شاحنات وصهاريج مخصصة لتزويد مناطق الجنوب الكبير، باستثمار بلغت قيمته 12 مليار دينار،

وأوضح صالحي في حديثه للإذاعة الجزائرية أن القرار جاء عقب اجتماع مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت استجابة لضرورة تدعيم الأسطول بإمكانات ذاتية، لاسيما بعد توقيع اتفاقية مع شركة “نفطال” لتأمين عمليات التموين نحو الجنوب، في إطار خطة واسعة لتعزيز القدرات اللوجستية الوطنية وضمان تموين منتظم بالوقود نحو الولايات النائية.

وأشار إلى أن شاحنات “لوجيترانس” تقطع يومياً أكثر من 1400 كيلومتر لتزويد ولايات مثل تيميمون، برج باجي مختار، أدرار وتندوف، مضيفاً أن المجمع أنشأ خلية يقظة دائمة لمتابعة عمليات التموين وضمان نجاحها.

وتأسست “لوجيترانس” عام 2016 منبثقة عن الشركة الوطنية للنقل البري (SNTR) التي أنشئت سنة 1967، ونجحت منذ ذلك الحين في تغطية واسعة عبر ولايات الوطن ومرافقة مشاريع وطنية كبرى، منها مشروع “بلدنا” وخط السكة الحديدية الرابط بين غار جبيلات وتندوف وبشار على مسافة تفوق 950 كيلومتراً، حيث أكد صالحي أن المجمع حصل على التمويل اللازم لدعم هذه المشاريع. وفي سياق آخر، كُلّفت “لوجيترانس” بإدارة المعبر الحدودي بتندوف بعد توقيع اتفاقية مع الولاية منتصف سبتمبر الجاري، حيث ستتولى الشركة صيانة المرافق وتسيير ملفات التطهير والغاز والكهرباء والمياه والمساحات الخضراء، باعتبار المعبر بوابة استراتيجية نحو موريتانيا ودول أخرى مثل السنغال. وعزز المجمع حضوره الإقليمي والقاري من خلال تنفيذ أكثر من 100 عملية شحن نحو موريتانيا وتونس خلال 2025، كما أعلن عن طموحه في لعب دور أكبر بالتجارة البينية الإفريقية، وهو ما جرى الترويج له خلال مشاركته في المعرض التجاري الإفريقي (IATF 2025). ويمتلك المجمع حالياً أسطولاً يضم 1300 مقطورة خاصة و2450 مقطورة مؤجرة، إضافة إلى أسطول فروعه الذي يضم 370 مقطورة خاصة و1902 مؤجرة، بما يسمح بتغطية شاملة عبر مختلف أنحاء البلاد. وقد سجل نقل أكثر من 5 ملايين طن من البضائع سنة 2024، مقابل 4 ملايين في 2023، فيما يتوقع بلوغ رقم أعمال قدره 10.5 مليار دينار بنهاية 2025 مقابل 9.2 مليار في 2024.

وبحسب صالحي، استثمرت “لوجيترانس” أكثر من 8 مليارات دينار في اقتناء وسائل النقل، و6 مليارات في تطوير البنى التحتية وإنشاء وحدات للصيانة والأنشطة التعاقدية، وهو ما يفتح الباب أمام توظيف سائقين جدد وتكوينهم استعداداً لدخول المقطورات الخدمة في مناطق مثل حاسي مسعود وبشار.

كما تعمل الشركة على رقمنة خدماتها عبر نظام إدارة إلكترونية للوثائق (GED)، إلى جانب إطلاق تجارب مع “نفطال” لتأمين مسار نقل الوقود نحو الجنوب رقمياً، من خلال الفوترة وتتبع الطلبات، على أن يدخل النظام حيز الخدمة قريباً.