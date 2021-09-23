ليبيا.. “المجلس الرئاسي” يطالب الحكومة بمواصلة عملها

طالب المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، حكومة الدبيبة بالاستمرار في عملها ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي، ويأتي بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة.

وفي البيان، دعا المجلس “السلطات التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية (المقررة في 24 ديسمبر المقبل)”.

وقال المجلس في بيانه، إنه “يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها”.

وشدد على “ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة ضماناً لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي”.

كما دعا المجلس في بيانه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى “تقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها”.

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