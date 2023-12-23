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رياضة

ليون الفرنسي يباشر مفاوضاته لضم بن رحمة

عمر سلامي
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ليون الفرنسي يباشر مفاوضاته لضم بن رحمة
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سعيد بن رحمة

باشر نادي ليون الفرنسي مفاوضاته الجدية من أجل ضم جناح ويست هام، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن أولمبيك ليون، استفسر عن إمكانية ضم بن رحمة، مؤكدة أن اللاعب الجزائري رحب بالفعل للانتقال لصفوفه.

وأضافت “الصحيفة أن نادي ويست هام فتح الباب أمام بيع بن رحمة، في جانفي المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الإمكانية الكبيرة لعدم تواجد سعيد بن رحمة مع المنتخب الجزائري في “كان” كوت ديفوار، يشجع نادي ليون أكثر على حسم الصفقة.

ويتطلع نادي ليون لإنفاق 50 مليون يورو لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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