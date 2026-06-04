مؤتمر العمل الدولي.. الجزائر وسوريا تبحثان آفاق التعاون الاجتماعي

بحثت الجزائر وسوريا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاجتماعية وتبادل الخبرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين من البلدين على هامش أشغال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإجراء الوزير عبد الحق سايحي محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للجمهورية العربية السورية، هند قبوات، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بالعاصمة السويسرية جنيف، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 12 جوان 2026.

وشكّل اللقاء سانحة هامة تطرق فيها الجانبان إلى واقع وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل، إلى جانب استعراض سبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الميدانية وتطوير آليات التعاون المشترك بما يخدم تطلعات الطرفين.

وفي هذا الصدد، أعربت الوزيرة هند قبوات عن اهتمام بلادها البالغ بتعزيز التعاون مع الجزائر والاستفادة من تجربتها الرائدة في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل، مؤكدة حرص سوريا على توسيع قنوات التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين لفتح آفاق جديدة للعمل البيني.

من جهته، أكد الوزير عبد الحق سايحي استعداد الجزائر التام لتعزيز سبل التعاون مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن هذا الاستعداد يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ويخدم بشكل مباشر المصالح المشتركة للشعبين.