مؤسسات جزائرية لإنجاز الطريق العابر للصحراء في تشاد

تشرع عدد من المؤسسات الجزائرية العاملة في مجال الأشغال العمومية، في استكمال إنجاز المقاطع المتبقية من الطريق العابر للصحراء بجمهورية تشاد.

وحسب ما صرّح به مسؤول بوزارة القطاع للإذاعة الوطنية يوم الخميس، ستساهم هذه المؤسسات في جعل الطريق “شريانا اقتصاديا قاريا، يساهم في التنمية على مستوى البلدان التي يعبرها”.

وأوضح المدير العام لمنشآت الأشغال العمومية اسماعيل رابحي، أن عددا من المؤسسات الجزائرية ستنطلق “في غضون الأيام المقبلة”، في أشغال إنجاز المقطعين المتبقيين من الطريق العابر للصحراء بتشاد”.

وذكر المسؤول بأن مقطعي الطريق يمتدّان على مسافة 97 كلم و85 كلم. لافتا إلى أن كلا من الجزائر وتونس ونيجيريا أنجزت مقاطعها بشكل كلّي. فيما تتواصل الأشغال بمالي والتشاد والنيجر.

وقال رابحي إن تجربة وخبرة المؤسسات الجزائرية في مجال إنجاز المشاريع الكبرى، تؤهلها لاستكمال المقطعين المتبقيين من الطريق العابر للصحراء بالأراضي التشادية.

ويمتدّ مشروع الطريق العابر للصحراء على مسافة كليّة تفوق 10 آلاف كلم. وهو يتكوّن من محور رئيسي على مسافة 4500 كلم من الجزائر إلى لاغوس في نيجيريا، يتّصل بفروع أخرى:

من غرداية إلى تونس (2000 كلم)،

ومن باماكو إلى تمنراست (2500 كلم)،

ومن زيندر في النيجر إلى نجامينا عاصمة تشاد (2200 كلم).

واحتضنت الجزائر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أشغال الدورة الـ77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء. لبحث آفاق تحويل هذا الطريق الإفريقي إلى ممرّ اقتصادي يسهم في التنمية والتكامل الاقتصاديين بين البلدان الـ6 التي يمرّ عبرها.

وتم التأكيد خلال أشغال اللجنة، على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في تجسيد الطريق العابر للصحراء. مع تجديد “التزامها الثابت بمواصلة دعم هذا المشروع القاري الاستراتيجي”.