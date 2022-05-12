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الجزائر

مؤسسة دولية: نحو إغلاق مصنع “رونو” للسيارات في وهران

الشروق أونلاين
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مؤسسة دولية: نحو إغلاق مصنع “رونو” للسيارات في وهران
أرشيف
تعبيرية

تتجّه شركة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات، إلى إغلاق مصنعها في الجزائر، حسب ما تتوقّعه شركة “إينوفيف” المتخصّصة في تحليل أسواق المركبات.

ووفقا لما نقله موقع فرنسي عن مؤسسة “إينوفيف” المتخصصة في شؤون صناعة السيارات، فإن “رونو” التي توقفت بشكل نهائي عن تصنيع السيارات في روسيا، تواجه صعوبات على مستوى مصنعها بالجزائر أيضا.

ومن المتوقّع أن تتخلّى “رونو” عن مصنعها الكائن بولاية وهران. بسبب عدم تحقيق أي من أهدافه منذ إنشائه في 2014.

وأشارت الشركة إلى أنّ “رونو” كانت قد سطّرت هدفا لتصنيع 75.000 مركبة في السنة بمصنعها في وهران.

لكنّ أقصى ما وصلت إلى تصنيعه، لم يتجاوز 72.615 سيارة في سنة 2018. قبل أن تتقهقر وتيرة التصنيع إلى 754 مركبة فقط في عام 2020.

وحتى بعد استئناف نشاط المصنع في 2021، لم يتجاوز عدد سيارات “رونو” التي خرجت من وهران 5208 مركبات. وهو ما يجعل من الاحتفاظ بالمصنع “مستبعدا”، حسب المصدر.

وInovev هي شركة خدمات عالمية متخصّصة في شؤون صناعة السيارات، حيث تقوم بتوفير بيانات وتحليلات وخدمات متنوّعة للفاعلين في القطاع.

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