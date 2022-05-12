مؤسسة دولية: نحو إغلاق مصنع “رونو” للسيارات في وهران

تتجّه شركة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات، إلى إغلاق مصنعها في الجزائر، حسب ما تتوقّعه شركة “إينوفيف” المتخصّصة في تحليل أسواق المركبات.

ووفقا لما نقله موقع فرنسي عن مؤسسة “إينوفيف” المتخصصة في شؤون صناعة السيارات، فإن “رونو” التي توقفت بشكل نهائي عن تصنيع السيارات في روسيا، تواجه صعوبات على مستوى مصنعها بالجزائر أيضا.

ومن المتوقّع أن تتخلّى “رونو” عن مصنعها الكائن بولاية وهران. بسبب عدم تحقيق أي من أهدافه منذ إنشائه في 2014.

وأشارت الشركة إلى أنّ “رونو” كانت قد سطّرت هدفا لتصنيع 75.000 مركبة في السنة بمصنعها في وهران.

لكنّ أقصى ما وصلت إلى تصنيعه، لم يتجاوز 72.615 سيارة في سنة 2018. قبل أن تتقهقر وتيرة التصنيع إلى 754 مركبة فقط في عام 2020.

وحتى بعد استئناف نشاط المصنع في 2021، لم يتجاوز عدد سيارات “رونو” التي خرجت من وهران 5208 مركبات. وهو ما يجعل من الاحتفاظ بالمصنع “مستبعدا”، حسب المصدر.

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