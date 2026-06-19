 ماء المكيّف.. متى يكون مفيدا ومتى يصبح خطرا؟

كشفت دراسات علمية أن مياه المكيّف تحتوي عادة على نسبة منخفضة جدا من الأملاح والعسر المائي، ما يجعلها مناسبة للعديد من الاستخدامات المنزلية غير الغذائية.

كما أشارت مراجعة حديثة إلى أن مياه التكاثف الناتجة عن أجهزة التكييف تمثل موردا مائيا واعدا للاستخدامات غير الصالحة للشرب مثل الري والتنظيف، خاصة في المناطق الحارة والرطبة، وفق موقع link.springer.

كيف يتكوّن ماء المكيّف؟

ماء المكيّف لا يأتي من داخل الجهاز ولا من شبكة المياه، بل يتكوّن من بخار الماء الموجود في الهواء.

عندما يسحب المكيّف الهواء الدافئ والرطب من الغرفة، يمر هذا الهواء فوق ملفات التبريد (المبخر) الباردة جدا.

عند ملامسة الهواء لهذه الأسطح الباردة تنخفض درجة حرارته إلى ما دون نقطة الندى، فيتحول بخار الماء الموجود فيه إلى قطرات سائلة، وهي العملية المعروفة بالتكاثف.

يمكن تشبيه الأمر بكأس ماء بارد في يوم حار، فالقطرات التي تظهر على سطح الكأس ليست خارجة من داخله، بل ناتجة عن تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء المحيط. ويحدث الشيء نفسه داخل جهاز التكييف، بحسب موقع trane

ماهي فوائده؟

سقي النباتات

يُعد سقي النباتات من أشهر استعمالات ماء المكيّف، خاصة في المناطق الحارة والجافة.

ويمكن استخدامه لري نباتات الزينة والأشجار المنزلية، مما يساعد على تقليل هدر المياه. ومع ذلك يُفضّل عدم الاعتماد عليه وحده لفترات طويلة لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدا من المعادن التي تحتاجها بعض النباتات.

تنظيف الأرضيات

يمكن جمع ماء المكيّف واستخدامه في غسل الأرضيات أو تنظيف الشرفات والساحات الخارجية.

فهذه الاستعمالات لا تتطلب مياها صالحة للشرب، وبالتالي يمكن الاستفادة من المياه المتجمعة بدل التخلص منها مباشرة.

استخدامه في المكواة البخارية

نظرا لانخفاض نسبة الأملاح والمعادن في ماء المكيّف، يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدامه في المكواة البخارية لتقليل تراكم الترسبات الكلسية داخل الجهاز. لكن يُنصح بتصفية الماء أولا والتأكد من نظافة نظام التكييف لتقليل احتمال انتقال الشوائب.

غسل السيارات

يمكن الاستفادة من ماء المكيّف في غسل السيارات أو شطفها، خاصة أن انخفاض محتواه المعدني قد يقلل من ظهور البقع البيضاء الناتجة عن تبخر المياه العادية، وفق موقع epa

أين تكمن خطورته؟

رغم أن الماء يتكون من تكاثف بخار الماء، إلا أنه يمر عبر ملفات التصريف وأجزاء داخلية قد تتجمع فيها الأتربة والعفن والبكتيريا.

لذلك لا يُنصح بشربه أو استخدامه في الطهي أو تحضير المشروبات. وقد أشارت أبحاث إعادة استخدام المياه إلى ضرورة تقييم المخاطر الميكروبية عند استخدام المياه المعاد تدويرها أو المتجمعة في الأنظمة المختلفة.

احتمال التلوث بالمعادن والشوائب

يمكن أن تلتقط المياه بعض الشوائب الموجودة على ملفات التبريد أو في حوض التجميع وخط التصريف، كما قد تتراكم فيها بكتيريا أو فطريات نتيجة الرطوبة المستمرة داخل الجهاز.

ولهذا السبب يحذر كثير من المختصين من اعتبارها مياه صالحة للشرب حتى لو بدت صافية ونظيفة، حسب موقع reddit

نصائح للاستفادة الآمنة من ماء المكيّف

استخدمه فقط في الأغراض غير الغذائية.

لا تشربه ولا تقدمه للحيوانات الأليفة.

نظّف المكيّف وخطوط التصريف بانتظام.

لا تخزنه لفترات طويلة حتى لا تنمو فيه البكتيريا.

استعمله سريعا في الري أو التنظيف بعد جمعه، وفق موقع epa