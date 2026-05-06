ماذا تريد “الكاف” من الجزائر؟!

تتجه الأنظار، السبت، إلى ملعب الخامس من جويلية، الذي سيحتضن ذهاب نهائي كأس “الكاف” بين اتحاد الجزائر ونادي الزمالك المصري. ويسعى كل فريق إلى إضافة تاج جديد يثري به خزانة التتويجات، في لقاء سيلعب على تفاصيل صغيرة تحدِّد في نهاية المطاف هوية البطل الذي يحصل على مبلغ أربعة ملايين دولار (ما يفوق 80 مليار سنتيم) وهي المنحة التي خصّصتها “الكاف” للفائز بالتاج الإفريقي.

اتحادُ العاصمة لم يكن عند حسن ظن أنصاره الأوفياء في البطولة الوطنية، لكنه تمكّن من التواجد في اللقاء النهائي بفضل حنكة بعض لاعبيه، وتواجد الرئيس سعيد علّيق صاحب التجربة الكبيرة في التسيير، رفقة المخضرم حاج عدلان المتواجد في الطاقم الفني، إضافة إلى المدرِّب السنغالي نداي الذي عرف كيف يجد الطريقة المثلى التي أصبح ينتهجها الفريق منذ قدومه، التي أعطت ثمارها، لاسيما من الناحية الهجومية، وهذا رغم الإصابات التي عانى منها بعض اللاعبين، على غرار المتألق غشة الذي سيكون غائبا عن النهائي… غير أن المدرب عرف كيف يكوِّن مجموعة تسير نحو تتويج جديد بعد ذلك المحقَّق سنة 2023، حين تمكن المدرِّب بن شيخة وكتيبته من افتكاك كأس “الكاف” ضد ليانغ أفريكانز التنزاني، ثم كأس “السوبر” الإفريقي أمام نادي القرن الأهلي المصري بهدف سجله لاعب “الخضر” بلعيد عن طريق ضربة جزاء.

المقابلة النهائية أمام الزمالك ستكون صعبة جدا، خاصة وأن هذا الفريق أسِّس عام 1911، وهو أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا، يملك 75 لقبا، منها 15 تتويجًا إفريقيًّا، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وتبلغ ميزانية الفريق لهذا الموسم ما يقارب 23.5 مليون دولار (نحو 500 مليار سنتيم). ويتواجد بعض لاعبي الفريق في قائمة المدرب حسام حسن للمشاركة في مونديال 2026، وهم حارس المرمى المهدي سليمان، والمدافعان حسام عبد المجيد وأحمد فتوح، والثلاثي الهجومي محمد شحاتة وأحمد سيد “زيزو” وناصر منسي. لذلك فإنّ فريق اتحاد الجزائر مطالَبٌ بتوخي الحذر واللعب بالطريقة الجزائرية من أجل العودة بالتاج الإفريقي من القاهرة يوم 16 ماي الجاري، تاريخ لقاء العودة.

ورغم أن كلا الفريقين، اتحاد الجزائر والزمالك المصري، يريدان الفوز بكأس “الكاف” والمشاركة في لقاء “السوبر” الإفريقي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لا يزال يتمادى في الأخطاء والتجاوزات، بدليل تعيين الحكم الغابوني بيار آتشو لإدارة لقاء العودة بالقاهرة، وهو الذي يملك سوابق مخزية مع الكرة الجزائرية؛ إذ كان في مرات عديدة خارج مجال التغطية، وأثر كثيرا على نتائج “الخضر”، خاصة خلال كأس إفريقيا 2024 بكوت ديفوار وكأس أمم إفريقيا 2025، ورغم أن “الفاف” راسلت الهيئة الإفريقية من أجل عدم تعيينه في لقاءات الكرة الجزائرية، إلا أنها تجاهلت كل المراسلات، فماذا تريد “الكاف” من الجزائر في ظل تعيين حكم غالبا ما يفتعل مشاكل للكرة الجزائرية؟