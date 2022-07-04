ماذا تعرف عن معدن “الباريت” الثمين الذي توسّع الجزائر عمليات استكشافه؟

في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتوسيع خارطة استكشاف معدن الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.

والباريت أو الباريتين أو كبريتات الباريوم هو معدن ذو كثافة عالية، يستخرج في عدد من مناطق العالم لاستخدامه في عدّة مجالات صناعية، على غرار التنقيب عن النفط والغاز.

والباريت هو أحدّ مكوّنات تلك الحجارة ذات الأشكال الجميلة، التي يصادفها المسافرون عبر الصحراء، والتي تعرف باسم ”زهرة الرمال”.

لكن الزينة ليست بين أهمّ استعمالات معدن الباريت. فهذا المعدن عادة ما يستغلّ في حقول التنقيب عن المحروقات، كعامل ترجيح لسوائل الحفر، وذلك لمنع وقوع الانفجارات.

وكلما كان الحفر عميقا، ازدادت الحاجة إلى رفع نسبة الباريت بين إجمالي المواد المستعملة لتسهيل التنقيب.

وتعتبر الصين أكبر منتج للباريت في العالم، حيث بلغ إنتاجها 3.6 مليون طن سنويا، حسب تقديرات 2019.

والجزائر من بين الدول التي تمتلك احتياطات مهمّة من الباريت. إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا.

ويحتوي منجم إشمول بولاية باتنة وحده على نحو 1.5 مليون طن من الباريت. بالإضافة إلى معادن أخرى على غرار الرصاص والزنك.

الرئيس تبون يأمر بإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين، في قطاعات العمل والتجارة والمناجم.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة، فقد أمر الرئيس تبون في خلال الاجتماع، بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد.

وسيتمّ وضع هذا المجلس الأعلى “تحت وصاية الوزير الأول”، لتُسند له مهام “تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجّهة للسوق الوطنية، مع مراعاة زيادة أو نقصان المنتوج الوطني”.

كما أسدى الرئيس تبون من جهة أخرى، تعليمات بالعمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، لمواجهة “ندرتها في الأسواق الدولية في الوقت الحالي”.

ووجّه الرئيس أيضا في ذات الاجتماع “بمنع تخزين الحبوب في الأماكن غير المغطاة، من أجل رفع الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من هذه المادة”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: