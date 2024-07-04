ماذا تفعل إذا واجهك ثعبان؟

تشكل الثعابين خطرا على حياة الإنسان بسبب سمها القاتل الذي قد يقضي عليك في غضون ثواني، ومع قدوم فصل الصيف قد تقع وجها لوجه مع أحدهم اثناء نزهة في الغابة أو حتى في حديقة بيتك أو داخله.

كثير منا لايعلم أن الثعبان لايتحرك من أول وهلة الا اذا تصرفت أمامه بفزع ،إنتبه فثم يمكن أن يصيبك بلذغة قاتلة بسبب شعوره بالخطر.

ماذا تفعل عند مواجهة أفعى؟

لتجنب أي خطر للعض، حتى عند مواجهة أكثر الثعابين سمية، فإن أفضل شيء هو عدم الذعر عند مواجهتها والانتظار حتى تختفي. الحركات المفاجئة قد تخيفه وتدفعه للدفاع عن نفسه بالهجوم.

إذا كنت، على الرغم من كل شيء، ضحية لدغة، فمن الضروري أن تظل ساكنًا. يؤدي التحرك إلى زيادة معدل ضربات القلب والدورة الدموية، مما يؤدي إلى انتشار السم بسرعة أكبر في جميع أنحاء الجسم

وشل حركة الفريسة بسرعة، وهنا يصبح طلب المساعدة أكثر من ضروري. وفقا لموقع futura_sciences.com.

لماذا تخرج الثعابين؟

تنظم الثعابين درجة حرارتها اعتمادا على درجة حرارة البيئة الخارجية لأنها لا تنتج الحرارة. لكي يظلوا دافئين. في الربيع، بمجرد وصول الأيام المشمسة، يخرجون من السبات ثم يعرضون أنفسهم لأشعة الشمس الأولى لأنهم بحاجة إلى الإحماء للوصول إلى درجة حرارة الجسم التي تسمح لهم بالتحرك والبحث عن الطعام والعثور على شركاء للتكاثر. ومن ناحية أخرى، بمجرد أن تصبح درجات الحرارة شديدة في الصيف، فإنهم يبحثون عن البرودة. وفقا لموقع onf.fr.

كيف تخيف ثعبان؟

الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابين مشكلة صحية عامة، من أجل تجنب الحوادث المحتملة التي يمكن أن تؤثر على كل من الناس والحيوانات الأليفة، عليك أن تعرف كيفية إخافة الثعبان لجعله يهرب.

يمكنك إخافته بالماء المضغوط أو استخدام الحليب والملح لرشه مباشرة في عيونه .وفقا لموقع caminteresse.fr.

كيف نفرق بين الأفاعي والثعابين؟

شكل الجسم هو أهم معلمة يجب مراعاتها. و الأفعى تكون على شكل النقانق، كبيرة مترهلة. يمكن التمييز بين الجسم والذيل بسهولة، فهو يشبه دودة صغيرة. هذا ليس هو الحال مع الثعبان، الذي يتمتع بجسم أنيق.حسب موقع science_et_vie.com.

الثعابين والتوازن البيئي

تتناول الثعابين الأعشاب السامة، وتعمل على تنظيف الحقول من الحشرات الضارة، وملاحقتها الدائمة للفئران والقوارض، فضلًا عن أن سمومها، بشكل عام، تُعتبر مادة طبيعية في تصنيع الأدوية.

لذلك علينا نقلها إلى أماكن بعيدة عن السكان والحقول، فهي مهمة في التوازن البيئي. وفقا لموقع alghad.com.

فوائد جلد الثعبان

-يستخدم الجلد الذي يسقطه الثعبان في تجارب الأدوية البشرية.

-يعالج اضطرابات الجلد، واضطرابات المرارة.

-يعالج ارتفاع ضغط الدم والتشنجات.

-يساعد على التخلص من التهاب العين، والهالات السوداء المحيطة بالعين.

-يستخدم في المراهم لمعالجة التصلب وتخفيف الألم.

-يعالج القروح، والدمامل، والصدفية، والجرب أيضاً.

ـ علاج البواسير.

-تصنيع أفضل الأدوية المعالجة لفشل القلب، والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم.

-تصنيع مضادات السموم حيث.

-يستخدم سم الكوبرا في علاج آلام المفاصل، والتهابها، وعلاج الالتهابات بشكل عام.كما

-يستخدم لعلاج إدمان الأفيون. حسب موقع mawdoo3.com.

نصائح للحذر من الثعابين

_عدم التعامل مع هذه الزواحف؛ بسبب سميتها وخطورتها.

_التواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباك مع الأفاعي.

_عدم الاقتراب من ضفاف الأودية أثناء جريان السيول للتمتع بالمشاهدةحيث إن الثعابين خبراء في الاختباء، وقد يقذفها السيل بالقرب من المارة.

_اتخاذ الإجراءات الوقائية، مثل تنظيف المنازل من فتحات الكيابل والجحور في فناء المنزل.

وفقا لموقع العربية.نت.