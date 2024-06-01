ماذا فعل بن زية بِاتّخاذه هذا القرار؟

عاد اللاعب الدولي ياسين بن زية، السبت، إلى الجزائر. من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَي غينيا كوناكري وأوغندا.

وتُجرى المواجهتان الخميس المقبل وبعد أربعة أيّام من ذلك، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

واللافت أن المهاجم بن زية ينتظره مساء هذا الأحد نهائي كأس أذربيجان رفقة زملائه في نادي قرّه باغ، يُجرى ضدّ فريق زيرا، ومع ذلك قفز فوق هذه المباراة الهامّة لِناديه و فضّل التركيز على مواجهتَي “الخضر”. عِلما أن مدّة العقد تنقضي في صيف 2025.

وكان النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في آخر مؤتمر صحفي نشّطه الخميس الماضي، أشاد بِالقدرات الفنية العالية لِبن زية، وقال إنه يُجيد اللّعب في كل مناصب الخطّ الأمامي.

وقدّم ياسين بن زية عروضا راقية في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا شهر مارس الماضي، حيث سجّل 3 أهداف أحدهم خرافي، ووزّع تمريرة حاسمة. وعلى مستوى الأندية ساهم بِقوّة في نيل فريقه قرّه باغ لقب بطولة أذربيجان (الصورة المُدرجة أدناه).