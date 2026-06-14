ماذا قال “القرصان” لِمدرب الأرجنتين قبل مواجهة الجزائر؟

قدّم اللاعب الدولي الأرجنتيني المتقاعد خوان سيباستيان فيرون نصائح لمدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني، لها صلة بِالنجم ليونيل ميسي وكأس العالم 2026.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا هذا الأربعاء، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة المونديال.

وقال فيرون في أحدث تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الأرجنتينية: “علينا أن نكون حذرين بِشأن مشاركة ميسي في كأس العالم. لستُ متأكدا من قدرته على خوض جميع المقابلات، بِسبب تقدّمه في السن (سيبلغ من العمر 39 سنة في الـ 24 من جوان الحالي). أعتقد أنه يجب علينا مساعدته، وعليه أن يتقبّل المساعدة. وهذا صعب أيضا”.

خوان سيباستيان فيرون البالغ من العمر 51 سنة، يعرف كأس العالم جيّدا، حيث سبق له أن شارك في نسخ 1998 و2002 و2010. في منصب متوسط ميدان. وفي الطبعة الأخيرة لعب جنبا إلى جنب مع ميسي، تحت إمرة المدرب الراحل دييغو مارادونا.

وأضاف اللاعب الذي اشتهر بِتسمية “القرصان”: “في الوقت الحالي، يتمتّع جوليان (ألفاريز) ولاوتارو (مارتينيز) وإنزو (فرنانديز) بِمستوى رائع. ثم علينا أن ننظر إلى اللاعبين الشباب، فمثلا نيكو باز في حالة جيدة الآن، وكذلك فلاكو لوبيز”.

وكان الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني قد فضّل ترك ميسي احتياطيا في مواجهة الهندوراس، ثم أشركه بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 70 في مباراة آيسلندا. تفاديا للاجهاد والإصابة اللذين عانى منهما “البرغوث”، قبيل هاتين الودّيتين بِتاريخَي الـ 7 والـ 10 من جوان الحالي.