ماذا يجب أن تفعل بعد انتهاء الامتحانات؟

بعد أسابيع أو أشهر من الدراسة المكثفة، يشعر كثير من الطلاب برغبة في النوم لساعات طويلة أو قضاء الوقت كله أمام الهاتف.

ورغم أن الراحة مهمة، فإن الفترة التي تلي الامتحانات تمثل فرصة ثمينة لاستعادة النشاط الجسدي والنفسي والاستعداد للمرحلة المقبلة بطريقة متوازنة.

وجد باحثون أن الطلاب يحتاجون عدة أيام للتعافي من آثار الضغط الأكاديمي بعد الامتحانات، وأن التعب الناتج عن فترة الاختبارات هو العامل الأهم في تحديد مدة التعافي.

وأظهرت النتائج أن نصف الطلاب احتاجوا نحو 6 أيام للتعافي، بينما احتاج 80% منهم نحو 8 أيام، بحسب موقع academic

امنح نفسك فرصة حقيقية للراحة

تُظهر الدراسات أن الامتحانات تفرض ضغطا نفسيا وعقليا كبيرا، وأن الجسم والدماغ يحتاجان إلى فترة تعافٍ بعد انتهاء هذا الضغط.

وقد وجدت دراسة أجريت على طلاب الجامعات أن التعب والتوتر الناتجين عن الامتحانات قد يستمران عدة أيام بعد انتهاء الاختبارات، وأن التعافي التدريجي يساعد على استعادة الطاقة والتركيز.

لذلك لا تشعر بالذنب إذا احتجت إلى يوم أو يومين من الراحة، لكن من الأفضل أن تكون الراحة منظمة وليست استسلامًا كاملا للخمول.

عوّض نقص النوم

خلال فترة الامتحانات يضحي كثير من الطلاب بساعات النوم، وهو ما يؤثر في الذاكرة والانتباه والمزاج.

وتشير أبحاث النوم الحديثة إلى أن النوم يلعب دورا أساسيا في تثبيت المعلومات داخل الذاكرة وتحسين الأداء الذهني.

بعد انتهاء الامتحانات حاول العودة تدريجيا إلى جدول نوم منتظم، واحرص على الحصول على 7–9 ساعات من النوم يوميا إذا كنت بالغا، وفقا tomsguide

مارس نشاطا بدنيا خفيفا

المشي أو ممارسة الرياضة الخفيفة من أفضل الوسائل للتخلص من التوتر المتراكم.

وتشير توصيات الخبراء إلى أن الحركة تساعد على تحسين المزاج وتقليل مستويات هرمونات التوتر، كما تمنح العقل فرصة للابتعاد عن التفكير المستمر في الامتحانات.

ليس من الضروري ممارسة رياضة شاقة، فحتى المشي لمدة 20 أو 30 دقيقة يوميا يمكن أن يكون مفيدا، حسب موقع curtin

اقضِ وقتا مع العائلة والأصدقاء

خلال مواسم الامتحانات يميل الطلاب إلى العزلة والانشغال بالمراجعة. وبعد انتهائها يكون من المفيد إعادة بناء التواصل الاجتماعي مع الأسرة والأصدقاء. وتشير الدراسات النفسية إلى أن العلاقات الاجتماعية الإيجابية تساعد على خفض التوتر وتعزيز الشعور بالدعم والانتماء.

يمكن أن تكون جلسة عائلية بسيطة أو لقاء مع صديق كافيًا لتحسين الحالة النفسية بشكل ملحوظ.

تعلّم مهارة جديدة أو مارس هواية مؤجلة

انتهاء الامتحانات فرصة مناسبة للعودة إلى القراءة الحرة أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة الرسم والكتابة أو أي هواية تحبها.

فالأنشطة الإبداعية تساعد الدماغ على الانتقال من حالة الضغط إلى حالة الاستمتاع والإنتاج.

كما أن استثمار جزء من العطلة في اكتساب مهارة جديدة يمنحك شعورا بالإنجاز دون إرهاق.

راجع تجربتك مع الامتحانات

قبل أن تنسى تفاصيل الموسم الدراسي، خصص بعض الوقت للتفكير فيما نجح وما لم ينجح.

تشير أبحاث تربوية إلى أن التأمل في التجربة التعليمية بعد الانتهاء منها يساعد على تحسين مهارات حل المشكلات والتعلم في المستقبل.

اسأل نفسك:

ما المواد التي أتقنتها؟

ما الأخطاء التي ارتكبتها؟

ما أسلوب المراجعة الأكثر فاعلية بالنسبة لي؟ وفقا لموقع arxiv