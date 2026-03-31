ماذا يحدث لجسمك عندما تنام في غرفة مضاءة؟

يمكن أن يؤثر النوم مع أي إضاءة اصطناعية سلبا على جودة نومك، إذ يمنع دماغك من الوصول إلى مراحل النوم العميق، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية متنوعة.

تشير الدراسات إلى أن التعرض للضوء ليلا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وفقا لموقع healthline.

كيف يؤثر إبقاء الأضواء مضاءة على النوم؟

يحفز الضوء الدماغ، مما يجعله أكثر يقظة. إذا كان هناك ضوء في غرفة نومك – حتى لو كانت عيناك مغمضتين – فإنه قد يؤثر على عليك بمنع دماغك من الدخول بشكل كامل في مراحل النوم العميق والمريح.

في هذا السياق، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتعرضون للضوء أثناء النوم يحصلون على حوالي 10 دقائق نوم أقل في الليلة.

كما كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن التعب، والاستيقاظ مشوشين أثناء الليل، والشعور بالنعاس المفرط وضعف الأداء خلال النهار، بحسب موقع health.clevelandclinic.

لماذا يُضرّ ضوء الليل بالقلب؟

تحتوي أعيننا على خلايا خاصة حساسة ليس فقط للرؤية، بل لوجود الضوء نفسه. تُرسل هذه الخلايا إشارات إلى الساعة البيولوجية الرئيسية في الدماغ، والتي بدورها تُنظّم توقيت العديد من وظائف الجسم.

يمكن للضوء الساطع ليلا أن يُربك هذا النظام، مُسببا اضطرابا في الساعة البيولوجية ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

ويُمكن لهذا الاضطراب أن يؤذي صحة القلب والأوعية الدموية بهذه الطريقة:

اضطراب التمثيل الغذائي: قد يُؤدي الضوء الاصطناعي إلى تفاقم عدم تحمل الجلوكوز، مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري ويُلحق الضرر ببطانة الأوعية الدموية.

فرط التخثر: قد تجعل التغيرات الناتجة عن الضوء الدم أكثر عرضة للتجلط، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم: قد يُؤدي التعرض المُستمر للضوء الساطع إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يُجهد الشرايين وعضلة القلب.

اضطراب النظم القلبي: قد تُؤدي الإشارات المُتضاربة إلى النظام الكهربائي للقلب إلى زيادة احتمالية الإصابة باضطرابات في ضربات القلب، وفقا لموقع sciencenewstoday.

حسّن تعرضك للضوء أثناء النوم

هناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لتنظيم تعرضك للضوء وتحسين جودة نومك.

احصل على ضوء طبيعي خلال النهار

الحصول على الضوء خلال النهار يساعد في مواءمة دورة نومك واستيقاظك مع شروق وغروب الشمس، ويمكن أن يحسن جودة نومك.

ضع الأجهزة الإلكترونية جانبا قبل النوم

توقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بحوالي 30 إلى 60 دقيقة على الأقل. إذا كان عليك استخدام هاتفك أو اللابتوب قبل وقت النوم، استخدمه في غرفة أخرى وتجنب استخدامه في السرير.

استخدم قناع النوم

أقنعة النوم تغطي عينيك وتحجب الضوء الخارجي تماما، مما يجعلها حلا ممتازا للنوم عندما تكون في المنزل أو أثناء السفر.

خفف الأضواء

الحفاظ على مستويات الضوء خافتة لمدة ساعتين قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بسهولة أكبر.

استيعاب الورديات الليلية

إذا كان عملك يتطلب العمل بنظام الورديات، استخدم ستائر التعتيم لمساعدتك على النوم وتعريض نفسك للأضواء الساطعة عندما تحتاج إلى الاستيقاظ للعمل. حاول ارتداء نظارات زرقاء تحجب الضوء بين انتهاء نوبتك ووقت ذهابك للنوم لتشجيع إنتاج الميلاتونين، حسب موقع sleepdoctor.