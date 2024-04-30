ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة كل يوم؟

تحتوي الفراولة على العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها أكثر من فاكهة شهية، بل تمد الجسم بالدواء والوقاية من بعض الأمراض وتقوية الجهاز المناعي.

تتمتع هذه الفاكهة بكل هذه الخصائص لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتاميناتكما، أنها منخفضة السعرات الحرارية مما يجعلها خيارا آمنا للراغبين في تخفيض الوزن.

حقائق غذائية

تتكون الفراولة بشكل رئيسي من الماء (91٪) والكربوهيدرات (7.7٪) وتحتوي على كميات قليلة من الدهون (0.3%) والبروتين (0.7%).

فوائد الفراولة

تتمثل فوائد الفراولة فيما يأتي:

زيادة قوة الجهاز المناعي

تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من فيتامين ج الذي يعمل على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، وجعل الجهاز الهضمي يمتص الحديد بشكل أفضل، مما يحد من الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد.

دعم عمل الجهاز الهضمي

الفوسفور المتواجد في الفراولة يُساهم في تحسين عملية الهضم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة.

الحد من الإصابة بالسرطان

هذه الفاكهة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، ومن هذا المنطلق قد يكون لها دور في الحد من الإصابة بالسرطان.

تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبالتالي تناول كميات طعام أقل.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تحسين صحة القلب والشرايين، وتُعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، يعزز صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.

نسب معتدلة من حمض الفوليكالذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

خفض الوزن

تُعدّ الفراولة جيدة للحميات التي تختص في خفض الوزن، وذلك يعود للسببين الآتيين:

احتوائها على الألياف الغذائية التي تحد من الشعور بالجوع.

امتلاكها القليل من السعرات الحرارية، إذ إن كل 100 غرام من الفراولة الطازجة يحتوي على 32 سعرة حرارية فقط، وفقا لموقع webteb.

هل الفراولة آمنة للجميع؟

الفراولة آمنة بشكل عام لمعظم الناس، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية تجاه الفواكه المماثلة، قد يؤدي استهلاكها إلى ردود فعل تحسسية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن ردود الفعل التحسسية تجاه الفاكهة هي عدم تحمل غذائي أكثر من رد فعل تحسسي نموذجي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الساليسيلات من أعراض مثل الصداع أو مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب محتوى الساليسيلات الطبيعي الموجود في الفراولة، بحسب موقع eatingwell.

احتياطات قبل أكل الفراولة

– اختر الفراولة اللامعة والصلبة وتجنب المنكمشة منها أو الجافة أو المتعفنةوالمبللة

-اختر العضوية منها، إذا استطعت، لأن غير العضوية يمكن أن تكون محملة بالمبيدات الحشرية.

– يعتقد بعض الطهاة أن الفراولة الصغيرة لها نكهة أكثر بسبب ارتفاع تركيز السكريات.

– انقعي الفراولة في الماء والخل لأن هذا الأخير يقتل الجراثيم التي تشكل العفن على الفراولة، وباستخدام هذه الطريقة يمكن أن تستمر هذه الفاكهة لمدة تصل إلى أسبوعين.

– قومي بتخزين الفراولة غير مغسولة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع

– إذا كانت الفراولة ستفسد بسرعة استخدمي حماما مائيا، حسب موقع wikihow.