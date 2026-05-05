ماراطون فلسطين الدولي العاشر ينطلق الجمعة

ينطلق ماراطون فلسطين الدولي العاشر، يوم الجمعة المقبل، ببيت لحم بعد توقف لمدة عامين بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، رئيس اللجنة الأولمبية جبريل الرجوب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرجوب إعلانه خلال مؤتمر صحفي، في مقر بلدية بيت لحم عن انطلاق ماراطون فلسطين الدولي مجددا بعد توقف عامين بسبب الظروف التي مرت بها الأراضي الفلسطينية من عدوان على قطاع غزة وإجراءات عسكرية احتلالية مفروضة على الضفة الغربية.

ويعكس الماراطون، وفق الرجوب، إرادة فلسطينية تجسد الحدث الذي يحمل رسائل ألم وأمل وتأكيد على الصمود الملحمي، وإصرار على أن تبقي الرياضة أحد تجليات الهوية الوطنية وأحد المنابر لتقديم صورة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه سيتم العمل في النسخة القادمة على شمولية المشاركة في كل الأراضي الفلسطينية والشتات وتفعيل الساحات المتضامنة، وأن تكون قاعدة بيانات لكل جرائم الاحتلال.

بدوره، قال رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية بيت لحم، أنطون مرقص: “إن تنظيم الماراطون يحمل رسالة تؤكد أن إرادة الشعب الفلسطيني لا تنكسر رغم الألم والمعاناة، مع تأكيده على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه”.