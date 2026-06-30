مازة ضمن أبرز المواهب الشابة المتألقة في دور المجموعات

كأس العالم 2026...

اختير وسط ميدان “الخضر” إبراهيم مازة ضمن أبرز اللاعبين الشباب الذين تألقوا خلال دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2026، بحسب القائمة الخاصة بالمواهب المتألقة في الدور الأول من المنافسة والتي كشفت عنها الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا).

وفرض نجم نادي بايرن ليفركوزن الألماني، صاحب الـ20 عاما، نفسه كأحد أبرز الركائز في تشكيلة المنتخب الجزائري خلال المونديال المقام حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك مازة أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها “الخضر” ضمن منافسات المجموعة العاشرة، وتميز بجودة أدائه الفني، ورؤيته الثاقبة في صناعة اللعب، وقدرته على قيادة الهجمات الجزائرية، مساهما بشكل كبير في التأهل التاريخي للمنتخب الوطني إلى الـ16، بحسب ما أورده الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه الرسمي.

كما تصدر الدولي الجزائري الشاب قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات خلال دور المجموعات، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بنتيجة (2-1)، وهو الانتصار الذي لعب دورا حاسما في ضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وفي حصيلته الخاصة باللاعبين الشباب المولودين ابتداء من الفاتح جانفي 2005، الذين تألقوا في دور المجموعات، أشاد الاتحاد الدولي بـ”الذكاء التكتيكي والإبداع والتأثير” الذي أظهره اللاعب الجزائري، معتبرا إياه أحد أبرز الآمال الواعدة في كرة القدم الجزائرية.

ويتقاسم اللاعب السابق لنادي هيرتا برلين هذه القائمة المرموقة مع عدد من المواهب الشابة التي تألقت في الدور الأول، على غرار الإسباني لامين يامال، والسويسري يوهان مانزامبي، والسنغالي إبراهيم مباي.

وستتجه الأنظار الآن إلى مدينة فانكوفر الكندية، حيث سيواجه إبراهيم مازة وزملاؤه في المنتخب الوطني منتخب سويسرا يوم الجمعة المقبل، بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الجزائر، لحساب الدور16، بطموح مواصلة المشوار في نهائيات كأس العالم 2026.