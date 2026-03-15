مازة ورقة احتياطية أمام بايرن ميونيخ

فضل مدرب فريق باير ليفركوزن الاعتماد على اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة، كورقة احتياطية، في المباراة أمام بايرن ميونيخ، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدأ مازة المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا لزميله المصاب، مارتان تيرييه، وتحصل على تقييم لم يتجاوز 6.8 من 10 من منصة “سوفا سكور”. وبالأرقام، لمس ابراهيم الكرة 25 مرة، بنسبة تمريرات ناجحة بلغت 77%، مقدماً تمريرتين مفتاحيتين، ومسدداً 5 مرات على المرمى، مع تأطير كرة وحيدة فقط ونجح النجم الجزائري الشاب في القيام بمراوغتين ناجحتين، مع فوزه بصراعين ثنائيين من أصل أربعة. وسعى مازة لتقديم الدعم لخط الدفاع،مسترجعاً كرتين من مهاجمي بايرن ميونخ.