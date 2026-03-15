مازة ورقة احتياطية أمام بايرن ميونيخ

فضل مدرب فريق باير ليفركوزن الاعتماد على اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة، كورقة احتياطية، في المباراة أمام بايرن ميونيخ، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدأ مازة المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا لزميله المصاب، مارتان تيرييه، وتحصل على تقييم لم يتجاوز 6.8 من 10 من منصة “سوفا سكور”. وبالأرقام، لمس ابراهيم الكرة 25 مرة، بنسبة تمريرات ناجحة بلغت 77%، مقدماً تمريرتين مفتاحيتين، ومسدداً 5 مرات على المرمى، مع تأطير كرة وحيدة فقط  ونجح النجم الجزائري الشاب في القيام بمراوغتين ناجحتين، مع فوزه بصراعين ثنائيين من أصل أربعة. وسعى مازة لتقديم الدعم لخط الدفاع،مسترجعاً كرتين من مهاجمي بايرن ميونخ.

مقالات ذات صلة
بلقاسمي يبصم على ثلاثية مع فريقه الشموع الليبي

بلقاسمي يبصم على ثلاثية مع فريقه الشموع الليبي

الأردن يواجه كوستاريكا ونيجيريا في التوقف الدولي لشهر مارس

الأردن يواجه كوستاريكا ونيجيريا في التوقف الدولي لشهر مارس

إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026

إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026

بِالفيديو: ألعاب المفرقعات.. “عنف” خطير يُهدّد البطولة

بِالفيديو: ألعاب المفرقعات.. “عنف” خطير يُهدّد البطولة

كأس “الكاف”.. هذا ما قاله المدرب العام للنادي المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد

كأس “الكاف”.. هذا ما قاله المدرب العام للنادي المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوليّ جزائريّ يعود إلى الميادين عشية ودّيتَي “الخضر”

دوليّ جزائريّ يعود إلى الميادين عشية ودّيتَي “الخضر”

