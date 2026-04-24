مازة ينال جائزة أحسن لاعب في “البوندسليغا”

نال الدولي الجزائري إبراهيم مازة، الجمعة، الجائزة الفخرية أحسن لاعب في البطولة الألمانية لِفترة شهر أفريل الحالي.

ودخل متوسط الميدان الهجومي مازة (20 سنة) هذا المضمار، رفقة 5 لاعبين آخرين ينشطون في “البوندسليغا”.

وفي شهر أفريل الحالي، شارك إبراهيم مازة في كل لقاءات فريقه بايرن ليفركوزن، وعددها ثلاث مواجهات بِرسم منافسة البطولة الألمانية، وخاض كامل أطوارها. وسجّل هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة.

ومن شأن هذه الجائزة الرّمزية أن ترفع أسهم إبراهيم مازة في “بورصة” الانتقالات، علما أن قيمته المالية الحالية تُقدّر بـ 40 مليون أورو.