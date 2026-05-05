“ماستر كلاس.. الممثل “سليمان بن واري” يقدم “من النص إلى الشاشة

من أجل إثراء الحركة السينمائية بمدينة بجاية، ودعما للفعل الثقافي بهذه المدينة، يستضيف فضاء “شريف عقون” بدار الثقافة، يوم الخميس 7 ماي 2026، السينمائي الممثل “سليمان بنواري” من أجل تنشيط “ماستر كلاس” حول فن التمثيل، في مساحة زمنية بعنوان “من النص إلى الشاشة” : مفاتيح الأداء التمثيلي، حيث ستكون الجلسة محطة نقاشية للحديث حول كيفية تقمص الأدوار، وكدا بناء الشخصية، وتجربة الانتقال من الورق إلى الوقوف أمام الكاميرا.

للذكر، فإن القائمين على الفن السابع بمدينة بجاية، يصنعون التميز في كل مرة، من أجل المحافظة على الحركية المستمرة، وفتح المجال أمام صناع السينما كل في مجاله، من أجل وضع خبراتهم وتجاربهم أمام المهتمين بهذا المجال، سواء كانوا طلبة أو متربصين، لصقل المواهب و كدا فتح باب الفرص امام الجميع، وخلق جيلا جديد، يواكب جديد الفن السابع بكل فروعه.

للتذكير سيكون الدخول مجانيا، على أن تكون الاماكن محدودة.