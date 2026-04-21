ماستيل يلتحق بِماندريا ومشاركتهما في المونديال معلّقة

التحق الحارس الدولي الجزائري ملفين ماستيل بِزميله أنطوني ماندريا، وسقط بِدوره في فخ الإصابة.

وأجرى ملفين ماستيل عملية جراحية لِعلاج الفتق، بِتاريخ الخميس الماضي. تقول رابطة الكرة السويسرية في أحدث بيان لها.

ولم تُصدر إدارة نادي نيون السويسري أي بيان بعد، لِتوضيح مدّة غياب الحارس ماستيل عن الميادين. فيما قالت رابطة الكرة المحلية إنه سيبتعد عن المنافسات لِعدّة أسابيع، دون تحديد المدّة بِدقّة.

وقبل ماستيل، كان الحارس ماندريا قد تعرّض لِخلع في الكتف، خلال تدريبات فريقه كون الفرنسي بِتاريخ الـ 13 من أفريل الماضي. ونُقل بعدها على جناح السرعة إلى المستشفى للعلاج.

ويكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد تلقّى نبأَين مزعجَين في فترة متقاربة، قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق كأس العالم. عِلما أن الحارسَين ماستيل وماندريا حضرا وقائع تربّص “الخضر” بِإيطاليا أواخر مارس الماضي، ولعب ماستيل كامل أطوار مواجهة غواتيمالا الودّية.