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رياضة

ماكرون: يجب الاعتراف بأن قطر تنظم كأس العالم بشكل ممتاز

عمر سلامي
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ماكرون: يجب الاعتراف بأن قطر تنظم كأس العالم بشكل ممتاز
ح.م
الرئيس الفرنسي ماكرون خلال متابعته لمباراة فرنسا والمغرب

قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إنه يجب الإعتراف بأن قطر تنظم كأس العالم بشكل ممتاز، من ناحية الأمن والتنظيم.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في تصريحات له عقب تأهل فرنسا إلى النهائي: ” يجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل مميز هذه الكأس العالمية فالأمن ممتاز والتنظيم أكثر من رائع”.

وتابع الرئيس ماكرون: ” الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا”.

وعبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن سعادته الكبيرة، بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائي، وأكد أنه سيكون حاضرا الأحد المقبل، لمتابعة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

كما توجه الرئيس الفرنسي، بالتحية والشكر إلى المدرب ديشان مؤكداً أنه صنع منتخبا رائعا هو مزيج من العديد من الأجيال.

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