ماكرون يعترف بتعرض المجاهدة جميلة بوباشا للتعذيب

اعترف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتعرض المجاهدة الكبيرة جميلة بوباشا للتعذيب من قبل الجنود الفرنسيين.

وجاء اعتراف ماكرون، الأربعاء، بباريس بمناسبة تكريم الناشطة والمحامية جيزيل حليمي التي رافعت لصالح المجاهدة جميلة بوباشا ابان الثورة التحريرية.

واستذكر ماكرون في كلمته بمناسبة تكريم المحامية جيزيل حليمي في باريس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة دفاعها عن المجاهدة جميلة بوباشا المحكوم عليها بالإعدام عام 1960، معترفا بمسؤولية الجنود الفرنسيين في تعذيبها.

وكانت المجاهدة جميلة بوباشا متهمة بمحاولة القتل بزرع قنبلة في مقهى بالجزائر العاصمة، واعترفت بالوقائع تحت تعذيب الجنود الفرنسيين. وتمكنت جيزيل حليمي من الترويج لقضيتها من خلال تسليط الضوء على أساليب التعذيب التي استعملها الجيش الفرنسي إبان الثورة الجزائرية.

وكان إيمانويل ماكرون قد اعترف قبل أشهر بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي في اغتيال المحامي علي بومنجل، وكذلك في اختفاء عالم الرياضيات والناشط الجزائري موريس أودان.

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن قرب تنصيب اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكونة من المؤرخين والتي ستكون مسؤولة عن العمل على تاريخ الاستعمار من 1830 إلى 1962″.