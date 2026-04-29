مالك بن نبي… رحلة عبر الزمن وعودة إلى المستقبل 1/3

* فكر عبقري جزائري في مواجهة بربرية العالم المعاصر

الجزء الأول: الرجل، العمل، أسلحة الفهم

مالك بن نبي (1905–1973) هو أكثر المفكرين الكبار في القرن العشرين تهميشًا ومنهجيةً في التجاهل. مهندس جزائري متعدد اللغات ومحلل حضاري، صاغ — قبل عقود من هنتنغتون وناي وفوكوياما — منظومةً من الأدوات التحليلية ذات صلة معاصرة مذهلة: القابلية للاستعمار، والثلاثية الحضارية، والعولمة الهيمنية، والصراع الأيديولوجي، وخط أنابيب الخيانة. تُقدّم هذه المقالة، الأولى، الرجلَ وعناصره المفاهيمية الخمسة الكبرى، وتُثبت أن منهجية بن نبي تُشكّل أدقَّ قراءة غير غربية متاحة لفكّ شفرات الصراعات التي تُمزّق الشرق الأوسط — من غزة إلى طهران — وللتراجع البنيوي للهيمنة الغربية. أما الجزء الثاني فسيُطبّق هذه الأدوات على أفغانستان والعراق ولبنان واليمن وإيران والخليج والغرب ذاته.

«لا استعمارَ بلا قابلية للاستعمار. ومن أراد التحرر من الأثر — الاستعمار — وجب عليه أن يتحرر أولًا من السبب: القابلية للاستعمار.» — مالك بن نبي، شروط النهضة، الجزائر، 1949

تمهيد: شبح في غرفة العمليات

ثمة موتى يحكمون الأحياء بقدر من الوضوح يفوق ما يحكم به الأحياء أنفسَهم. مالك بن نبي واحد من هؤلاء. وُلد في قسنطينة عام 1905، ابنًا لبلد مستعمَر لم يكفّ عن تساؤله — بما في ذلك تساؤله عن إخفاقاته الذاتية — ومات في لا مبالاة رسمية في أكتوبر 1973 بالجزائر العاصمة. لم يتنبأ بشيء بالمعنى المبتذل للكلمة؛ بل فعل ما هو أشق من ذلك بكثير: فهم المنطقَ العميق للحضارات، وكتبه — بدقة المهندس ورؤية النبي — قبل خمسين عامًا من أن يُمليه التاريخُ على العالم كحكم مبرم.

ما نشهده اليوم — غزة في الركام، وإيران تحت القصف، ولبنان يُنزَف من جديد، واليمن منسي تحت الأنقاض، والعراق لم يُعمَّر قط، والخليج ممزق بين الاستسلام والبقاء، والغرب مخمور بتحلله الذاتي — كل هذا قد شرّحه بن نبي في كتبه. لا كعرّاف في سوق الغيب، بل كـ«طبيب حضارة» — على حد تعبير نيتشه.

هذه الدراسة ليست إكراهًا. فالإكراهات تدفن المفكرين تحت حجر مصقول. هي رحلة عبر الزمن — قراءة جيوسياسية مسلحة: سنُعيد بن نبي إلى القرن الحادي والعشرين، ونُخضعه لملف الشرق الأوسط والعالم المشتعل. وسنرى، بوضوح يبلغ حد الدهشة، أن مقولاته التحليلية — القابلية للاستعمار، العولمة الهيمنية، أزمة الحوافز، الصراع الأيديولوجي، الإنسان ما بعد الموحدي، خط أنابيب الخيانة — ليست مفاهيم أكاديمية: إنها أسلحة فهم شامل.

أولًا — الرجل والعمل: عبقري جزائري يتيّمه التاريخ

مالك بن نبي ابن قسنطينة في الجزائر المستعمَرة، تخرّج من مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتأثير عبد الحميد بن باديس، ثم أُوفد لدراسة الهندسة الكهربائية في باريس في ثلاثينيات القرن الماضي حيث اصطدم بعنصرية مؤسسية منهجية. يحمل في ذاته، منذ المراهقة، جرحَ حضارة مهزومة ومشرطَ المحلل في آن واحد. ليس معادِيًا للغرب: فقد قرأ ديكارت ونيتشه وبرغسون وماركس. إنه معادٍ للقابلية للاستعمار — أي معادٍ للاستسلام الداخلي.

في عام 1947، عشية اعتقاله من قِبل السلطات الاستعمارية الفرنسية، صاغ ما سيصبح «شروط النهضة». وجاءت جملته الصاعقة: «لا استعمارَ بلا قابلية للاستعمار.»

بسطرين، فجّر خطاب الضحية بأكمله لجيل بأسره. يقول: أنتم مسؤولون عن قيودكم. ليس هذا تبرئةً للاستعمار، بل هو برنامج تحرر.

يمتد عمله على أكثر من عشرين مجلدًا بثلاث لغات، من بينها: «الظاهرة القرآنية» (1947)، «شروط النهضة» (1949)، «وجهة العالم الإسلامي» (1954)، «الأفروآسيوية» (1956)، «الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة» (1962)، «مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» (1970)، «وجهات الجزائر» (1964)، فضلًا عن مجموعتَي «القابلية للاستعمار» و«العولمة» المنشورتَين بعد وفاته. إنه عمل نادر الاتساق الداخلي: كل كتاب فصلٌ من رسالة واحدة في شروط وجود الحضارات وشروط بقائها.

في القاهرة، حيث أقام في المنفى منذ 1956، عاصر في الزمن الحي ولادة الناصرية والبعثية وحركة عدم الانحياز. كان مراقبَها الواعي ومحللَها الصارم. في عام 1960 في المعادي، أتم «الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة»، وهو كتاب استبق بثلاثين عامًا ما أسماه جوزيف ناي «القوة الناعمة». عاد إلى الجزائر عام 1963 مديرًا للتعليم العالي. غير أن الجزائر المستقلة، المخمورة بالقومية المنتصرة والحساسة من النقد الداخلي، ستُخنقه. ميثاق الجزائر عام 1964 استهدفه بالاسم.

رحل في 31 أكتوبر 1973. يرقد في مقبرة بالجزائر العاصمة إلى جوار عملاقين آخرين من تاريخ الجزائر: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ونجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. كان اسمه قد تداوله المثقفون باعتباره جديرًا بجائزة نوبل — اعتراف حرمه منه التاريخ. هكذا يفعل التاريخ في أغلب الأحيان بأعظم عقوله: يدفنها أحياءً، ثم يستخرجها حين يفوت الأوان.

«كنت أخشى أن أموت في سجون المستعمِر دون أن أترك للجزائر، لإخوتي المسلمين، أسلوبًا في النهضة — بعدما رأيتهم يُضيّعون أحسن سنواتهم في تفاهات.» — مالك بن نبي، مقدمة شروط النهضة، 1956

ثانيًا — صندوق الأدوات: مفاهيم بن نبي أسلحةً تحليلية

ثمة خمسة مفاهيم كبرى تُشكّل قواعد بن نبي. سيتم توظيف كل منها في دراسات الحالة الجيوسياسية اللاحقة. نعرضها هنا بدقتها الأصلية.

1. القابلية للاستعمار: المُستعمَر شريكٌ في إنتاج استعماره

هذا هو المفهوم الأكثر إثارةً للجدل — والأكثر خصوبةً — في المنظومة. القابلية للاستعمار ليست الاستعمار: إنها الحالة الداخلية التي تسبق الاستعمار وتستدعيه وتُتيحه. إنها تُعيّن تحلل الروابط الاجتماعية، والشلل الأخلاقي والفكري، وفقدان الإحساس بالمبادرة التاريخية. وهي الأمراضية النفسية للإنسان ما بعد الموحدي — ذلك الفرد الذي يصفه بن نبي بأنه قادر على «مد يده لاقتطاف القمر (أمر هيّن في عينيه) وعاجز عن طرد ذبابة من طرف أنفه (أمر مستحيل عنده)».

يُحدد بن نبي أن القابلية للاستعمار ليست عرقية: إنها اجتماعية وتاريخية. وهي قد تُصيب أي حضارة تفقد السيطرة على أفكارها وروايتها ومؤسساتها. صيغته البديهية: «لا استعمارَ بلا قابلية للاستعمار. ومن أراد التحرر من الأثر وجب عليه التحرر من السبب.»

2. الثلاثية الحضارية: الإنسان + التراب + الوقت

كل حضارة حية هي، وفق بن نبي، نتاج تركيب فاعل لثلاثة عناصر: الإنسان (الذات الخلاقة والأخلاقية)، والتراب (مجموع الموارد المادية والطبيعية)، والوقت (القدرة على تسجيل الفعل في الامتداد الزمني). حين ينهار هذا التركيب — حين يُحبَط الإنسان، ويُستغل التراب من قِبل الآخرين، ويُبدَّد الوقت — ينشأ ما يسميه بن نبي «الشلل الحضاري». فقد يمتلك شعب أراضي شاسعة وثروات طائلة، ومع ذلك يجد نفسه في تخلف جذري: لأن ثرواته موارد بلا ذات — أشياء بلا رجال قادرين على تحويلها إلى حضارة.

3. العولمة الهيمنية: الخصوصية متنكرةً في ثوب الكوني

يُميّز بن نبي تمييزًا صارمًا بين العولمة الهيمنية والكونية الحقيقية. العولمة الهيمنية هي الاستراتيجية التي تفرض بها القوة المهيمنة معاييرها وقيمها ومؤسساتها تحت لافتة الكوني. إنها

سطو دلالي: تُصادر القوة المهيمنة لغة الإنسانية لخدمة مصالحها الخاصة. يُستشهد بـ«حقوق الإنسان» حين تكون المصالح الأمريكية على المحك، ويُسكَت عنها حين يُصبح الحديث عن غزة أو اليمن.

4. الصراع الأيديولوجي: الحرب الخفية للأفكار

في عام 1960، وصف بن نبي بدقة جراحية الحرب النفسية التي تشنّها القوى الاستعمارية ضد عقول المُستعمَرين. ابتكر مصطلح «المثقفاني» ليُعيّن المثقفَ الذي يُقلّد الأفكار الأجنبية دون أن يستوعبها، وينقلها دون أن يهضمها، فيصبح بذلك ناقلًا لا إراديًا للهيمنة الثقافية. هذه الحرب أشد فتكًا من كونها خفية: إنها لا تُخلّف قتلى ولا جرحى جسديين، لكنها تنخر قدرة المجتمعات على التفكير في ذاتها.

5. خط أنابيب الخيانة: الخيانة بوصفها نظامًا

في نصه الأخير، المُحرَّر في 10 فبراير 1973 — بعشرة أشهر من وفاته — يشرع بن نبي في كتابة مقدمة كتاب لن يُكمله: «خط أنابيب الخيانة، أو القنينة التي يرضع منها الخونة». يصف الخيانة لا بوصفها فعلًا فرديًا، بل نظامًا بنيويًا: شبكة خفية تربط العواصم العربية والإسلامية، تتدفق خلالها الأموال والديماغوجيا والخضوع للقوى الخارجية. ثمة شكلان من الخيانة: تلك التي تُدمر الروح (القيم والأخلاق والتماسك الاجتماعي)، وتلك التي تُدمر الوسيلة (المؤسسات والموارد والطاقات الإنتاجية). وكلاهما يُفضي إلى النتيجة ذاتها: الفراغ الاجتماعي.

عن المؤلفَين

ـ أمير نور باحث جزائري في العلاقات الدولية، ومؤلف عدة كتب، من بينها وحشية قرننا: الحرب على فلسطين والإنسان الغربي الأخير (Clarity Press، أتلانتا، 2026).

ـ لعلى بشطولة صحفي وباحث جزائري مستقل في الجيوسياسية. يكتب بانتظام عن الحروب المعاصرة وجيوسياسية العالم الإسلامي في منابر من بينها: Countercurrents، Global Research، Mondialisation.ca، Réseau International، «يومية وهران»، وSri Lanka Guardian.

الهوامش

¹ مالك بن نبي، وُلد 1 يناير 1905 في قسنطينة (الجزائر)، توفي 31 أكتوبر 1973 في الجزائر. انظر: محمد الطالبي، مالك بن نبي: حياته وأعماله (الجزائر: أنب، 2005). درس الهندسة الكهربائية في فرنسا (1930–1935) ونشر كتابه الأول «الظاهرة القرآنية» عام 1947.

² حول التكوين الفكري لبن نبي، انظر: عمر بن عيسى، مالك بن نبي: مفكر الحضارة (باريس: لارماتان، 2017)، ص 19–45.

³ مالك بن نبي، شروط النهضة (الجزائر: النهضة، 1949؛ إعادة طبع: أنب، 2012)، ص 62. أُلِّف الكتاب فيما كان بن نبي يواجه الاعتقال في الجزائر المستعمَرة، غداة احتجازه في أبريل 1947.

⁴ الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة (القاهرة، 1962؛ إعادة طبع: الجزائر: دار البيعة، 2006).

⁵ جوزيف ناي، القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدولية (نيويورك: PublicAffairs، 2005).

⁶ ميثاق الجزائر 1964 وصف «القابلية للاستعمار» بأنها «مغالطة» — وهو هجوم مباشر على المفهوم المحوري عند بن نبي. فردّ بن نبي برسالة مفتوحة نُشرت في «ثورة أفريقيا»، 1964.

⁷ شروط النهضة، مرجع سابق، ص 75.

⁸ يُعرّف بن نبي الثلاثية الحضارية في «مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» (الجزائر: دار البيعة، 1970)، ص 77–83.

⁹ يُعرّف بن نبي العولمة الهيمنية في «مشكلة الثقافة» (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1959)، ص 103–110. وكذلك في مقالاته المجموعة في «العولمة» (الجزائر: دار الحضارة، 2004).

¹⁰ بن نبي، الصراع الفكري، مرجع سابق، ص 60–68.

¹¹ ابتكر مصطلح «المثقفاني» ليعني المقلّد للأفكار الأجنبية دون استيعاب.

¹² بن نبي، «نحو مجتمع» (القاهرة، 1962؛ إعادة طبع: الجزائر: دار البيعة، 2006)، ص 188. عبارة «خط أنابيب الخيانة» مستلّة من المقدمة المحررة في 10 فبراير 1973، قبل تسعة أشهر من وفاته.