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الجزائر

ما حقيقة الصاعقة التي ضربت كنيسة بأمريكا بعد احتفالها بزواج مثليين!

نادية شريف
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ما حقيقة الصاعقة التي ضربت كنيسة بأمريكا بعد احتفالها بزواج مثليين!
صحف أمريكية
كنيسة "سبنسر" بولاية ماساتشوستس وهي تحترق

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات الشامتة بعد احتراق كنيسة بأمريكا، قالت تقارير إخبارية إن صاعقة ضربتها مباشرة عقب احتفالها بالشذوذ الجنسي.   

وتداول ناشطون فيديو الكنيسة وهي تحترق، وجاء في التعليق المرافق إن صاعقة ضربتها لأنها كانت تدعم الشذوذ باحتفالها بزواج مثليين.

وقال نشطاء إن كنيسة “سبنسر” بولاية ماساتشوستس أقامت حفلا لثنائيات من نفس الجنس، وأرجع أغلبية المستخدمين لشبكات التواصل السبب لانحرافها عن مسارها ومخالفتها الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية.

وأضافوا إن رأي الأغلبية في الكنيسة كان الموافقة بعد التصويت على دعم زواج الثنائيات أي المثليين وهكذا كانت تدعم الكنيسة الشذوذ حيث جعلتها جزء من الطقوس الدينية.

في ذات السياق أوضح رئيس الإطفاء المحلي لوكالة أسوشيتيد برس إنه لم يكن هناك حفل زفاف في ذلك الوقت لا لزوجين من نفس النوع ولا مختلفين، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وأضافت الوكالة إن ما تم تداوله عبر الشبكات مجرد ادعاء كاذب، خاصة ما يتعلق باحتراق الزوجين المثليين، لأن السلطات بالمنطقة أكدت خلو الكنيسة من الزوار، مؤكدة أن ما حصل مجرد حدث طبيعي ولا علاقة له بغضب الله.

وفي الأسبوع الأول من شهر جوان ضربت صاعقة برق شديدة الكنيسة، وبحسب صحف أمريكية فإنها ضربت فوق المنطقة في وقت لم يكن أحد بالداخل.

وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران في برج الكنيسة قبل أن ينهار.

وحثت شرطة سبنسر الناس على الابتعاد عن المنطقة وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

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