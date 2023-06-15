ما حقيقة الصاعقة التي ضربت كنيسة بأمريكا بعد احتفالها بزواج مثليين!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات الشامتة بعد احتراق كنيسة بأمريكا، قالت تقارير إخبارية إن صاعقة ضربتها مباشرة عقب احتفالها بالشذوذ الجنسي.

وتداول ناشطون فيديو الكنيسة وهي تحترق، وجاء في التعليق المرافق إن صاعقة ضربتها لأنها كانت تدعم الشذوذ باحتفالها بزواج مثليين.

#امريكا..

خالفوا الشرائع الربانية وخالفوا الفطرة الانسانية السوية ودعوا الى الشذوذ الجنسي في الكنائس فانزل الله عليهم سخطه فدمرهم تدميرا..

الفديو يظهر احتراق كنيسة أثرية في ولاية ماساشوستس بعد احتفالها بالشذوذ بصاعقة رعدية انفجرت فيها فجعلتها كتلة من اللهب

massachusettes church pic.twitter.com/xq2XXxU0Ns — سارة أردوغان.. تركيا 🇹🇷 (@sarahArdogn) June 15, 2023

وقال نشطاء إن كنيسة “سبنسر” بولاية ماساتشوستس أقامت حفلا لثنائيات من نفس الجنس، وأرجع أغلبية المستخدمين لشبكات التواصل السبب لانحرافها عن مسارها ومخالفتها الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية.

صاعقة تضرب كنيسة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد احتفالها بشهر الشواذ. pic.twitter.com/KByoaRnSwN — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 14, 2023

وأضافوا إن رأي الأغلبية في الكنيسة كان الموافقة بعد التصويت على دعم زواج الثنائيات أي المثليين وهكذا كانت تدعم الكنيسة الشذوذ حيث جعلتها جزء من الطقوس الدينية.

في ذات السياق أوضح رئيس الإطفاء المحلي لوكالة أسوشيتيد برس إنه لم يكن هناك حفل زفاف في ذلك الوقت لا لزوجين من نفس النوع ولا مختلفين، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وأضافت الوكالة إن ما تم تداوله عبر الشبكات مجرد ادعاء كاذب، خاصة ما يتعلق باحتراق الزوجين المثليين، لأن السلطات بالمنطقة أكدت خلو الكنيسة من الزوار، مؤكدة أن ما حصل مجرد حدث طبيعي ولا علاقة له بغضب الله.

وفي الأسبوع الأول من شهر جوان ضربت صاعقة برق شديدة الكنيسة، وبحسب صحف أمريكية فإنها ضربت فوق المنطقة في وقت لم يكن أحد بالداخل.

وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران في برج الكنيسة قبل أن ينهار.

وحثت شرطة سبنسر الناس على الابتعاد عن المنطقة وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.