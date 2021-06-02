ما حقيقة صورة سجود ابراهيم غالي بعد انتصاره القضائي في اسبانيا؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي قيل أنه يسجد فيها شكرا لله بعد رفض القضاء الاسباني الشكوى التي رفعت ضده.
ويظهر في الصورة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي هو يسجد مرتديا زيا صحراويا وتم التقاط الصورة على بساط أخضر كبير.
ورافق الصورة المتداولة تعليق “رئيس الجمهورية العربية الصحراوية في سجدة شكر لله، بعد انتصاره القضائي اليوم”.
وبدأ انتشار الصورة عقب إعلان القضاء الاسباني رفضه للشكوى المقدمة ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.
وغادر زعيم البوليساريو الثلاثاء 1 جوان 2021 اسبانيا بعد نهاية فترته العلاجية وكذا رفض القضاء شكاوى ضده من قبل جمعيات تابعة للمخزن المغربي.
🔴 ÚLTIMA HORA | El líder del Frente Polisario abandona España rumbo a Argelia en un vuelo desde el aeropuerto de Pamplona https://t.co/YNCWAFeh3o pic.twitter.com/WXyxQJNlvp
— EL PAÍS (@el_pais) June 1, 2021
وكان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي قد أصيب بفيروس كورونا في 23 أفريل الماضي وانتقل للعلاج باسبانيا ولم ترد صور أثناء تواجد غالي في المستشفى الاسباني ولا حين مغادرته.
لكن تم التقاط العديد من الصور لباقات الورد المرسلة للرئيس غالي من المتضامنين مع القضية الصحراوية في اسبانيا.
لازالت باقات الزهور تصل تباعا إلى المستشفى الذي يتواجد فيه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي لتلقي العلاج وهو تعبير من الجمعيات المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي عن تضامنها الكامل مع كفاح الشعب الصحراوي العادل وتأزرها مع الرئيس الصحراوي في مرحلة علاجه في اسبانيا pic.twitter.com/TMpXKmYyqn
— mustafa mehdi (@mustafa57871808) May 29, 2021
ما حقيقة الصورة؟
تبين أن مصدر الصورة هو مستشارته النانة لبات الرشيد ونشرتها بعد صدور القرار وكتبت “عندما التقطت هذه الصور للرئيس إبراهيم غالي وقد أوقف متابعته لمجريات قمة إفريقية افتراضية لتأدية صلاته، لم أكن أعرف أن أنسب وقت لنشرها هو اليوم”.
للتوضيح فإن الصورة قديمة ولكن نشرتها المستشارة بمناسبة انتصار غالي في معركته القضائية.