ما حقيقة فيديو زوجة حكيمي الذي تتحدث فيه عن قضية الاغتصاب؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لزوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي وهي تتحدث عن قضية الاغتصاب، بعد أيام من اتهامه.

تظهر في الفيديو هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي، خلال مقابلة صحافية وهي تتحدّث بالإسبانية.

وجاء في الترجمة المرفقة بالفيديو “أتمنى ألا تسألوني عنه مرّة أخرى، جسمي يقشعرّ عندما أسمع اسمه، لن نرجع لبعضنا، هو خائن، لا مجال للتفكير”.

وعلّق الناشرون بالقول: “زوجة أشرف حكيمي تتخلى عن زوجها في هذه الظروف العصيبة”.

وبحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس فإن تداول هذا الفيديو أتى في سياق توجيه تهمة الاغتصاب مطلع شهر مارس للاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق أن انتشرت أخبار عن بدء زوجته في إجراءات الطلاق عقب توجيه تهمة الاغتصاب له، لكن الفيديو المتداول لا شأن له بكل ذلك والترجمة المرفقة به مختلفة تماماً عمّا كانت تقوله عبوك.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أنه في المقابلة المتداولة سأل الصحافي الزوجة عن أطفالها، لتجيبه بكونهما مخلتفان “اختلاف الليل والنهار” على حد تعبيرها.

واسترسلت قائلة: “جسدياً أيضاً، واحد بملامح تدلّ على أصله والآخر أشقر”ولم تأتِ على ذكر علاقتها بأشرف حكيمي خلال المقطع المتداول.

إلى ذلك، يُرشد التفتيش عن الفيديو عبر محركات البحث إليه منشوراً على موقع إخباري إسباني.

ونُشر الفيديو الذي صُوّر خلال حفل لعلامة بيفيلغاري في 17 فيفري الماضي أي قبل توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.