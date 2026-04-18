ما علاقة حرب إيران بأزمة القفازات الطبية المرتقبة في مستشفيات العالم؟

رفعت شركات تصنيع القفازات المطاطية أسعار منتجاتها بنحو 40 بالمائة، مع تحذيرات من خفض الإنتاج واحتمال حدوث نقص في الإمدادات بحلول أواخر ماي، نتيجة تداعيات الحرب في إيران التي قيدت توفر المواد الخام الأساسية، ما يثير مخاوف متزايدة داخل قطاع الرعاية الصحية العالمي.

وأفاد محلل أبحاث الأسهم في شركة “سي.آي.إم.بي سيكيوريتيز”، أونغ تشون سونغ وفقا لما نقلته رويترز، أن متوسط سعر القفازات المصنوعة من المطاط الصناعي ارتفع إلى 29 دولاراً للعلبة التي تضم 1000 قفاز، في مؤشر على الضغوط المتصاعدة على سلاسل التوريد.

وأشار محللون في “سي.آي.إم.بي سيكيوريتيز” و”آر.إتش.بي” في ماليزيا إلى أن الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد بسبب الصراع قد تؤدي إلى نقص فعلي في القفازات خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار القيود على المواد الخام.

وتعكس هذه التطورات تأثير التوترات الجيوسياسية على الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أي اضطراب في الإمدادات على قدرة المستشفيات حول العالم على تأمين احتياجاتها الأساسية من المستلزمات الطبية.