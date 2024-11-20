ما موقع “الخضر” في الخارطة الكروية الإفريقية الجديدة؟

تونس خسرت مرتين على أرضها وغانا تغيب عن "الكان"

حقق الخضر، تأهلا سهلا إلى كأس أمم إفريقيا التي ستلعب في توقيت غريب بالمملكة المغربية، قد يؤدي إلى انسحاب الكثير من المنتخبات التي ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وجاء التأهل ببعض النقاط الجيدة والأخرى المحيّرة، في انتظار ربيع السنة القادمة، لأن من المفروض أن تتضح الصورة أكثر، حيث سيفرز الميركاتو القادم أي الشتوي أوضاعا جديدة، وقد نجد مثلا حماد عبداللي في مارسيليا وهو ما سيغير وضعه أمام بيتكوفيتش الذي همّشه كثيرا، وقد نجد مازة في إنجلترا وحينها ستفتح له أبواب التشكيلة الأساسية، وخلف هذا وذاك، مازال تنظيم الكان في المغرب وفي ذلك التوقيت الغريب، بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026، يوحي بأن أشياء كثيرة قد تحصل، لأن العرس الإفريقي سيسبق العرس العالمي ببعض الوقت، وقد تضيع الإصابات في إفريقيا على اللاعبين حلم العمر.

فلو افترضنا أن الخضر تأهلوا إلى مونديال 2026، الذي سيلعب في المكسيك وأمريكا وكندا، فمعنى ذلك أن الخضر سيلعبون المونديال في صيف 2026، مما يعني أن عطلة الصيف ستكون ملغاة على عوار وغويري ومازة وماندريا والآخرين، لأجل ذلك سيكون التفريط في عطلة الشتاء أيضا لأجل المشاركة في كان المغرب أمرا معقدا جدا، وفي غير طاقة اللاعبين، مما يعني أن لاعبي المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى كأس العالم، لن يأخذوا دقيقة راحة واحدة، دون نسيان المشاركات المحلية من دوريات وكؤوس، والمنافسة الأوروبية للاعبين، وحتى الفيفا ستتفهم انسحاب منتخب إفريقي من الكان، حتى لا يحرم المنتخب واللاعبين من التألق في منافسة كأس العالم.

وبالعودة إلى التصفيات التي أسدلت ستائرها، فإن إقصاء منتخب غانا هو المفاجأة الأكبر، في الوقت الذي تجرعت منتخبات أخرى قوية الصعوبات على غرار منتخب تونس الذي خسر مرتين على أرضه، ومنتخب مصر المتعادل على أرضه أمام بوتسوانة.

أما المنتخبات التي شاركت الجزائر في التأهل السهل، فهي السينغال وجنوب إفريقيا والكامرون ومالي، دون نسيان المغرب المتأهل سلفا، أما البقية، فإن تأهيل منتخبين حقق لها التأهل قبل الإعلان لاحقا عن برنامج التحضير لهذا المنتخب أو ذاك.

لعب المنتخب الجزائري مباراتيه الشكليتين في نوفمبر وعينه على الفرق التي ستواجهه في رحلة التأهل إلى كأس العالم، حيث فازت الموزمبيق التي تحتل مع الخضر نفس المرتبة الأولى في تصفيات المونديال، في غينيا بيساو، وخسرت غينيا في تانزانيا وتعادلت بوتسوانة في القاهرة، مما يعني أن موعد مارس لن يكون سهلا، عبر سفرية بوتسوانة التي تتطلب الفوز وجمع النقاط الثلاث، وحتى في استقبال موزمبيق الذي حق نتائج هامة خارج الديار.

لا وجود لحد الآن لمنتخبات ضعيفة قويت شوكتها، ولكن هناك منتخبات صار الحديث عن قوتها مبالغا فيه ومنها غانا وتونس ونيجيريا، وكما تواصل الجزائر التعامل مع الوضع بحسب المنافسة القريبة المدى، عليها أن تفكر في هذه التغيرات حتى تكون جاهزة للمواعيد القادمة ومنها أمم إفريقيا وكأس العالم.