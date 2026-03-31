مباحثات جزائرية-قطرية حول تسويق غاز البترول المميع

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “باور إنترناشيونال القابضة” Power International Holding القطرية، معتز الخياط، فرص التعاون والشراكة والاستثمار على امتداد سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوناطراك والمجموعة القطرية في مجال صناعة النفط والغاز، لاسيما في مجالات تطوير الحقول، البحث والاستكشاف، وإنتاج المحروقات في الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، تناولت المباحثات التي جرت بمقر الوزارة، كذلك سبل تعزيز التعاون التجاري، خاصة في مجال تسويق غاز البترول المميع (GPL) ونقل المحروقات، إضافة إلى بحث فرص جديدة للشراكة والاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، بما يسهم في تطوير مشاريع استراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلا عن تطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال.

وأكد عرقاب أن اللقاء يندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر ودولة قطر، مشيرا إلى أهمية تطوير شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

كما استعرض أيضا الخطوط العريضة لبرامج وخطط تطوير القطاع، إلى جانب الإطار القانوني المنظم لأنشطة المحروقات في الجزائر، وما يوفره من تسهيلات ومزايا جاذبة للمستثمرين، داعيا مجموعة باور إنترناشيونال القابضة إلى المشاركة في جولة العطاءات التي ستطلقها الجزائر قريبا.

أما معتز الخياط فأعرب من جانبه عن اهتمام مجموعته بتعزيز استثماراتها في الجزائر، مشيدا بالمناخ الاستثماري المتميز والفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع المحروقات. مؤكدا التزام الشركة بتعزيز التعاون مع سوناطراك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

