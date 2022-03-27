مباراة الجزائر والكاميرون.. هذا ما تنصّ عليه لوائح “الفيفا”

بلا شكّ، يتساءل كثير من مُشجّعي المنتخب الوطني الجزائري، وغيرهم من العرب والأفارقة، عن كيفية التعامل مع حصيلة التعادل في تصفيات كأس العالم.

يأتي هذا التساؤل عشية مواجهة “محاربي الصّحراء” للضيف الكاميروني، فضلا عن إجراء أربع مقابلات أخرى تندرج ضمن الإطار ذاته.

وبِعبارة أخرى، كيفية تحديد المُتأهّل لِنهائيات كأس العالم 2022، في حال تعادل المنتخبَين بعد خوضهما مقابلتَي الذهاب والإياب.

تقول لوائح “الفيفا” بِهذا الشأن، إن انتهاء الوقت الأصلي لِمباراة الإياب، دون أن يتحدّد المنتخب المُتأهّل، بِسبب تعادل المتنافسَين. يُجبِر حكم الساحة على اتّخاذ القرارات التالية:

1- إضافة شوطَين إضافيَين لِمدّة 30 دقيقة (15 دقيقة لِكلّ مرحلة).

2- إذا انتهى الوقت الإضافي بِنتيجة التعادل، ودون تسجيل أهداف، يلجأ المنتخبان إلى سلسلة ركلات الترجيح، لِتحديد المتأهّل للمونديال.

3- إذا استمرّ التعادل، لكن مع تسجيل الأهداف في الوقت الإضافي (هدف لِكليهما، أو هدفَين، أو أكثر)، يتأهّل الفريق الزّائر، استنادا إلى قاعدة الهدف بعيدا عن الدّيار.

4- قرار إلغاء قاعدة الهدف بعيدا عن الدّيار (احتسابُ الهدفِ هدفَين خارج الأرض)، لا علاقة له بِالمنافسات التي تُنظّمها “الفيفا” مثل كأس العالم، بل يهمّ الأوروبيين فقط. لأنه في الصيف الماضي، اتّخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا يقضي بِإلغاء قاعدة الهدف بعيدا عن الدّيار، في المنافسات التي يُنظّمها (رابطة الأبطال والدوري الأوروبي…).

وأخيرا..الجدل المُثار هذه الأيّام في الساحة الكروية الإفريقية، ولدى الجماهير العربية تحديدا، سبّبه متابعتهم للمنافسات الأوروبية، وتولّد الغموض حول تثبيت القاعدة المُشار إليها أعلاه أو إلغائها.