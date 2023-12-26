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رياضة

مباراة ودية لـ “الخضر” بالجزائر قبل شد الرحال إلى لومي

عمر سلامي
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مباراة ودية لـ “الخضر” بالجزائر قبل شد الرحال إلى لومي
أرشيف
لاعبو المنتخب الوطني

سيواجه المنتخب الوطني الأول، المنتخب الأولمبي في مباراة ودية قبل التنقل إلى لومي، من أجل إجراء التربص التحضيري لـ”كان” كوت ديفوار.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المباراة الودية، ستلعب يوم الأحد المقبل، بالمركز التقني بسيدي موسى.

ويشد المنتخب الرحال في اليوم الموالي إلى طوغو، لخوض تربص مدته 10 أيام، قبل التنقل إلى كوت ديفوار، لوضع لإكمال التحضيرات، تحسبا لدخول المنافسة يوم 15 جانفي، بخوض مباراة الجولة الأولى أمام أنغولا.

وتعادل المنتخب الأولمبي مؤخرا أمام منتخب فلسطين بهدف لمثله، في مباراة ودية تدخل في إطار التربص التحضيري الذي خاضه منتخب “الفدائي” بمدينة عنابة، تحسبا لكأس أمم آسيا.

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