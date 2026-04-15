متابعة تقدم مشروع الفوسفات المدمج وتعزيز التنسيق لتسريع إنجازه

أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين والالتزام بالآجال المحددة لتجسيد مشروع الفوسفات المدمج، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية وبناء صناعة تحويلية قائمة على القيمة المضافة.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي أمس الثلاثاء، خُصص لدراسة مستجدات المشروع الاستراتيجي ببلاد الحدبة ووادي الكبريت، حيث تم استعراض مدى تقدم مختلف مكوناته، في إطار مشروع متكامل للاستغلال والتحويل الكيميائي للفوسفات بالشراكة بين مجمعي سوناطراك وسوناريم، بهدف تثمين الموارد الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد الاجتماع حضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي، والمدير العام لسوناريم، رضا بلحاج، وعدد من الإطارات من قطاعي المحروقات والمناجم.

كما تم التطرق إلى الجوانب التقنية واللوجستية المرتبطة بالمشروع، لاسيما استغلال منجم بلاد الحدبة بولاية تبسة، ومشروع تخصيب الفوسفات، إضافة إلى مركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، الذي سيمكن من إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، على غرار حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك والأمونياك، بما يلبي الطلب الوطني ويفتح آفاق التصدير.

وأكد المشاركون الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، باعتباره ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب خلق ديناميكية اقتصادية وتنموية في ولايات الشرق وتوفير آلاف مناصب الشغل.