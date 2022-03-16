متاعب فوضيلي تتواصل وفي حاجة إلى 3 ملايير لإجراء عملية

انتقد ولد علي وبراهمية وتأسف على تأخر تجسيد الوعود

تتواصل المتاعب الصحية للاعب السابق مراد فوضيلي الذي يعاني في صمت، في ظل عدم تجسيد التطمينات المقدمة له لإجراء عملية جراحية لزرع الكبد، مبديا قلقه من كثرة الوعود دون أن تجد طريقها نحو الترجمة الفعلية، خصوصا وأن العلمية تتطلب جمع مبلغ 3 ملايير ونصف المليار لإجرائها في خارج الوطن، وذلك في فرنسا أو بلجيكا أو في تركيا.

عبّر مراد فوضيلي، اللاعب السابق لمولودية الجزائر واتحاد عين البيضاء، عن قلقه من الوضع الصحي الذي يمر به، خاصة في ظل عدم تحرك الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وهذا على الرغم من الوعود التي تلقاها في هذا الجانب، وهذا بغية إجراء عملية جراحية مستعجلة لزراعة الكبد خارج الوطن، وهذا بناء على نصائح أطباء عالج عندهم في الجزائر وتونس، ما يتطلب حسبه جمع مبلغ 3 ملايير ونصف المليار لإجراء علمية جراحية في فرنسا أو بلجيكا أو تركيا. وتأسف مراد فوضيلي في حديثه لـ”الشروق” عقب تراجع الكثير من الجهات عن التزاماتها رغم الوعود التي قدمتها له في وقت سابق، مشيدا في الوقت نفسه بوقفة بعض الخيّرين الذين كانوا إلى جانبه في هذا الوضع الصحي الصعب الذي يمر به، إلا أن الإشكال حسب قوله يكمن في قلة المساعدات التي تلقاها لحد الآن، مناشدا في جميع الجهات الفاعلة إلى التحرك لمد يد العون حتى يتجاوز الوضعية الصحية الصعبة التي يمر بها.

من جانب آخر، لم يتوان مراد فوضيلي في انتقاد بعض الأطراف التي أخلت بالتزاماتها اتجاهه، وفي مقدمة ذلك براهمية الذي تسبب حسب قوله في فسخ العقد الذي أبرمته معه شركة سوناطراك، والتي كانت تضمن له اجرة شهرية بقيمة 4 ملايين سنتيم لتسوية بعض متطلباته اليومية، متسائلا عن أسباب وخلفيات اقدام براهمية على هذا القرار رغم أنه أودع الملف لدى شركة سوناطراك وقبلته في حينه. كما فتح فوضيلي النار على وزير الشباب والرياضة السباق الهادي ولد علي الذي قدم له وعودا للتكفل بقضيته قبل أن يتخلى عن التزاماته، في الوقت الذي أشاد ببعض زملائه الذين يقفون إلى جانبه في هذه المحنة، مثل بوسنينة وحموتان. ومعلوم أن متاعب فوضيلي مع المرض بدأت منذ نحو 6 سنوات، ورغم إجرائه لعملية جراحية في العاصمة، إلا أن وضعه الصحي بقي على نفس الحال، ما جعل عائلته تراسل الجهات الوصية تدعوها إلى التدخل لإنقاذ ابنها الذي سبق له أن صنع أفراح عدة أندية جزائرية، على غرار اتحاد عين البيضاء واتحاد الشاوية ومولودية الجزائر وغيرها من الأندية الجزائرية.