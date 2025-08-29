 متحف أمريكي يعرض قلب بشري وجزء من دماغ أينشتاين!

يعرض متحف موتر في فيلادلفيا الأمريكية توائم ملتصقة وأجنة مُجهضة وأجزاء من دماغ ألبرت أينشتاين الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول أخلاقيات عرض البقايا الشرية.

وقد أُثري المتحف بأطباء ومتبرعين أحياء في عام 2020، تبرع مُتلقي عملية زرع قلب بقلبه الذي يُعادل حجم كرة القدم الأمريكية، ويطفو العضو الآن في جرة إلى جانب 139 جمجمة بشرية جمعها عالم تشريح نمساوي في القرن التاسع عشر.

في عام 2023، وتحت قيادة جديدة، أطلق متحف “موتر”، الذي يستقبل أكثر من 130 ألف زائر سنويًا، “مشروع ما بعد الوفاة”، الذي يهدف إلى التعاون مع الزوار لإيجاد طريقة أفضل لعرض العينات، التي تم الحصول على معظمها دون موافقة المرضى وعُرضت دون تفاصيل عن هوياتهم.

وتم حذف مئات الفيديوهات من قناة المتحف على يوتيوب، التي يتابعها أكثر من 100 ألف شخص، بالإضافة إلى معرض رقمي من موقعه الإلكتروني، وكانت هذه الإجراءات مؤقتة، وفقًا للإدارة.

تتذكر كيت كوين، مديرة متحف “موتر” آنذاك: “هنا بدأ الجدل”. “أجرينا نقاشات داخلية تصاعدت إلى العلن بعد إزالة الفيديوهات”، حيث عُرضت بعض الرفات البشرية غالبا بأسلوب مرح أو مازح”.

وأعرب مدير سابق للمتحف عن أسفه في مقال رأي نُشر في صحيفة “وول ستريت جورنال”، قائلاً إن “حفنة من النخب الواعية تُشكك في ماضي المتحف وتُعرّض مستقبله للخطر”، مستخدمًا مصطلحًا يُسيء استخدامه القيمون عادةً لوصف الأفكار التقدمية بازدراء.

تشكّلت مجموعة تُدعى “حماية الأم”، ودعت إلى رحيل المدير في عريضة حصدت أكثر من 35 ألف توقيع.

وصرح أحد الأعضاء، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس: “شهدنا تقليصًا كبيرًا في المحتوى الإلكتروني، وتغييرات في الموظفين، وإلغاء بعض فعاليات المتحف”، مثل حفل الهالوين السنوي الشهير.

وتنفي كيت كوين، التي استقالت من منصبها كمديرة لمتحف الأم في الربيع، الآن “رغبتها في تغيير المتحف جذريًا”. وتقول: “كان الهدف دعوة الناس للمشاركة في النقاش والانضمام إلينا في هذه المغامرة”، مُعربةً عن أسفها لأنها “اتخذت هذا الحجم”.

وبعد عامين من الجدل الذي أثر أيضًا على متاحف غربية أخرى، مثل المتحف البريطاني، عرض متحف “موتر” نتائج مشروعه لما بعد الوفاة هذا الصيف في فعالية مسائية خاصة، بهدف “كشف هوية” مجموعة الرفات البشرية ووضعها في سياقها الصحيح.

وخلال تجول الزوار على السجاد الأرجواني ذي الطراز الفيكتوري في المتحف، تعرفوا على المزيد حول حياة ماري آشبيري، المرأة القزمة التي يُعرض هيكلها العظمي، وجوزيف ويليامز وقولونه الضخم الذي يبلغ طوله 2.4 متر.

وتوضح سارة راي، المديرة المشاركة الجديدة: “السؤال ليس ما إذا كان ينبغي علينا عرض الرفات البشرية أم لا، بل ما إذا كان بإمكاننا القيام بذلك بطريقة تُنصف هؤلاء الأشخاص وقصصهم”.

أضافت: “لطالما انبهر الناس بجسم الإنسان وتنوعه”، كما قالت عالمة الأنثروبولوجيا فاليري دي ليون لوكالة فرانس برس، “فمنذ فترة، يتطلعون إلى هذه المجموعات ويطرحون أسئلة حول الأشخاص الممثلين، وكيف اختاروا أن يكونوا هناك؟”

وقررت الإدارة الجديدة استعادة 80% من مقاطع الفيديو على قناة يوتيوب، وهو قرار رحّب به أعضاء “حماية الأم”.

ولكن “ماذا نفعل بالقطع المجهولة؟” تساءل أحدهم، مستشهدًا بهيكل عظمي لرجل طوله 2.29 متر، مجهول الاسم، لكنها ترغب في عرضه.

وتعتقد أن “هذا المثال على ضخامة الأطراف يجب أن يُقدَّم باحترام، وأن يُساعد الأجيال القادمة على فهم مرض مزمن لا يزال يُصيب الناس يوميًا بشكل أفضل”، وفق ما نشره موقع l opinion