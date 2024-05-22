مترو الجزائر .. خطوات متسارعة في أشغال التوسعة إلى المطار وبراقي

يعرف مشروع توسعة مترو الجزائر، سواء ما تعلق بالخط بين الحراش والمطار أو عين النعجة ببراقي، تقدما كبيرا في الأشغال، حيث من المرتقب أن يتم تسليم العديد من المرافق الخاصة بهذا المشروع في غضون أشهر قليلة.

وأبرزت “الشروق نيوز” عبر تقرير إخباري لها، الخطوات المتسارعة لهذا المشروع، والممتدة على مسافة 8.5 كلم، حيث تمّ الانتهاء رسميا من الهندسة المدنية لستة محطات، في حين بلغت نسبة الأشغال في ثلاث محطات اخرى، مستوى 95 من المائة.

وفي تصريح لرئيس قسم الأشغال في مترو الجزائر، مبارك محاجبي، أكد على الإنتهاء كليا من أشغال الهندسة المدنية لمحطة مطار هواري بومدين والتي ستكون متصلة بالمدخل الرئيس للمطار، حيث تتكون هذه المحطة من ثلاث مداخل ومصعدين موصولين بالممرات العلوية للمطار، ما يسمح للمسافرين بالولوج إلى المترو بشكل إنسيابي وسريع.

وبخصوص الخط الثاني الرابط بين محطة عين النعجة ببراقي مرور بالسمار، أكد ذات التقرير، على تسارع معتبر في عملية الانجاز، علما ان هذا الخط الممتدة على مسافة 06 كلم، يتوفر على ستة محطات أبرزها محطة عين النعجة، كونها محورية ومتصلة بشكل مباشر بمحطة القطارات وأخرى لسيارات الأجرة.